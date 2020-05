Madrenas critica actituds irresponsables a Girona i alerta que un rebrot seria «dramàtic»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha criticat les actituds irresponsables de part de la ciutadania, que se salta les prohibicions o busca com aprofitar les franges horàries per poder sortir diferents cops al dia al carrer. "No anem bé; no hi ha prou policia per seguir cada ciutadà i les restriccions s'han de complir per responsabilitat i solidaritat", ha dit l'alcaldessa.

En aquest sentit, Madrenas avala que tant la ciutat com la Regió Sanitària es mantinguin en fase 0. Ha defensat que la Generalitat ho ha decidit amb criteris objectius i ha alertat que un rebrot comportaria una situació "dramàtica". D'altra banda, l'Ajuntament prioritzarà els infants vulnerables o amb pares que treballin si les escoles bressol poden reobrir al juny.

