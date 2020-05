No passar a la fase 1 de desescalada: un «gerro d'aigua freda» per als comerciants del centre de Girona

Que la regió sanitària de Girona no passi a la fase 1 del procés de desescalada ha estat un "gerro d'aigua freda" per als comerciants del centre de Girona. La vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, concreta que pocs establiments havien obert per atendre clients amb cita prèvia, sobretot a l'espera de l'alleujament de les restriccions de cara al dia 11.

Ara, però, els botiguers es preparen per començar a recuperar l'activitat, a l'expectativa de saber quan podran aixecar la persiana per atendre els clients. El tancament ha suposat un "problema econòmic important" per als comerciants i moltes botigues s'han reinventat per arribar als compradors a través d'internet.

