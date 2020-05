El número de ciclistes es multiplica per cinc a la vall de Sant Daniel

Des que s'ha permès la sortida en determinades franges horàries per poder fer esports, la via pública de Girona s'ha omplert de gent caminant, corrent i en bicicleta. no només a la Devesa, a Domeny, les Ribes del Ter, les places públiques o les zones verdes de Palau, Montilivi o Font de la Pólvora. També al massís de les Gavarres. El primer cap de setmana, les xarxes socials es feien ressó de la multitud que pujava al castell de Sant Miquel, passant per la vall de Sant Daniel. Fins i tot van aparèixer unes pintades en contra dels esportites en diferents punts d'accés a la vall, demanant que no hi anessin. Entre setmana, la freqüència va disminuir.

De nou però, ahir al matí, l'entrada a la vall de Sant Daniel per la carretera principal bullia de gent. A l'aplicació Strava, una de les més populars entre corredors i ciclistes per compartir les seves rutes, s'hi podia veure un augment significatiu de persones que hi van passar. Si es compara amb un dissabte al matí sense pandèmia, es va quintúplicar el pas de ciclistes amb Strava actiu.