La policia ja ha posat més de 3.000 multes a veïns de Girona per saltar-se el confinament

La policia continua posant sancions als veïns de Girona que no compleixen amb les mesures dedretades per l'estat d'alarma. De moment, s'han superat les 3.000 denúncies. Les sancions corresponen tanta la Policia Municipal com als Mossos d'Esquadra per incomplir el confinament. La xifra es va assolir el dimecres, quan es va arribar a les 3.002 multes. L'endemà se'n van interposar tretze més. Les policies van començar a sancionar les infraccions per saltar-se l'estat d'alarma a partir del 14 de març.

Les denúncies són tant a persones que eren al carrer sense ser per un motiu dels considerats dies de les normatives, o fora de les franges horàries establertes, com també de conductors que estaven al seu vehicle i es desplaçaven també sense cap motiu inclòs dins de les opcions permeses dins de l'estat d'alarma.

El número de sancions ha anat caient les darreres setmanes. El 21 d'abril s'havia arribat a les 2.500 denúncies i la mitjana diària de multes era d'una setantena. Darrerament però la xifra ha anat disminuïnt per diverses raons. Per exemple, hi ha més opcions contemplades a la normativa per estar a la via pública. A més, s'intueix una reducció d'actuacions dels Mossos, possiblement perquè no han estat inclosos en la paga extraordinària per estar la primera línia i perquè no se'ls hi han fet amb celeritat els testos per determinar si tenen el coronavirus com si que s'ha fet amb les plantilles de policies locals. A la ciutat Girona, per exemple, es van detectar 25 casos, en una plantilla formada per 131 agents.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha fet crides a respectar el confinament en diverses ocasions. En la darrera ha estat més contundent. Fonts de l'equip de govern asseguren que a partir d'aquest divendres la Policia ha incrementat l'activitat sancionadora a tots aquells que se saltin la normativa. L'alcaldessa va criticar actituds irresponsables a la ciutat i va alertar que un rebrot seria «dramàtic». «No anem bé; no hi ha prou policia per seguir cada ciutadà i les restriccions s'han de complir per responsabilitat i solidaritat», va assenyalar.