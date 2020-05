Girona rebaixa un 25% els preus dels casals d'estiu i triplica els grups durant l'agost

L'Ajuntament de Girona ha reduït un 25% el preu dels casals d'estiu d'aquest 2020 i també ha ampliat l'oferta d'activitats per al mes d'agost, triplicant el nombre de grups que hi havia respecte l'ant passat. Aquest divendres 15 de maig s'obriran les inscripcions per a les activitats d'estiu i es tancaran el 24 de maig. Des del consistori han afirmat que aquest any els espais de lleure municipals tindran un alt contingut educatiu i s'aplicaran algunes mesures de seguretat per evitar el possible contagi del virus. Per altra banda, l'Ajuntament ofereix aquest dimecres una sessió formativa per a comerciants i restauradors sobre les mesures de seguretat que aquests hauran d'aplicar durant la seva reobertura.

Els casals d'estiu a la ciutat de Girona seran aquest 2020 un 25% més barats que l'any passat. L'Ajuntament ha decidit aplicar aquesta rebaixa en el preu d'inscripcions per facilitar que els infants puguin anar-hi. A més, també hi haurà les bonificacions habituals segons el tram de renda familiar. També hi haurà assessorament a les famílies vulnerables perquè puguin inscriure's en aquests casals d'estiu. L'Ajuntament de Girona hi destina 150.000 euros addicionals.

Per altra banda, els casals d'estiu aplicaran mesures extraordinàries de seguretat. Una d'elles és la reducció de 90 nens com a màxim per casal i s'oferiran 2.842 places. Cada casal tindrà diversos grups reduïts i totalment aïllats entre ells per evitar contagis. Els grups es repartiran per edats i segons els espais disponibles a cada centre. Per altra banda, l'entrada i sortida dels casals es farà en diferents hores en funció de cada grup per evitar encreuaments.

Aquesta és una de les cinc línies de mesures sanitàries que s'han previst per a la realització dels casals d'estiu. També s'ha establert aplicar un distanciament físic; elements de protecció; neteja i desinfecció dels locals i material; i formació i comunicació de les mesures. L'equip de monitors vetllarà perquè es respecti la distància de seguretat de 2 metres entre els més petits, s'establirà com i quan s'han de rentar les mans i si la situació ho aconsella, s'haurà d'utilitzar mascareta. Totes aquestes mesures seran explicades als infants durant el primer dia de casal itambé se n'informarà degudament a les famílies. A més, els monitors rebran una formació sobre aquestes qüestions durant la segona quinzena de juny.

L'Ajuntament també ha previst cinc escenaris per si la situació canvia i els casals es veuen afectats. El consistori disposa de plans de contingència per si l'oferta d'activitats s'ha d'anul·lar abans o després de fer la inscripció i durant el desenvolupament dels casals.

Per últim, cal destacar que els casals d'estiu comptaran amb un alt contingut educatiu i socioemocional per reduir els efectes negatius que el període de confinament ha tingut en els més petits. Aquesta oferta educativa es treballarà amb els centres escolars i les entitats organitzadores dels casals seguint la línia de principis d'Educació 360. L'objectiu és aprofitar l'excepcionalitat de la situació per fer un pas endavant en la introducció de l'aprenentatge més enllà de les escoles.

Sessions formatives per encarar la fase 1

Per altra banda, l'Ajuntament oferirà aquest dimecres una sessió formativa online centrada en comerciants i restauradors per difondre les mesures de seguretat que hauran d'aplicar als seus establiments a partir de la reobertura dels comerços. La xerrada es podrà seguir a partir de les onze del matí des de la pàgina web municipal destinada a les informacions sobre el coronavirus.

En matèria de seguretat, entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra es van denunciar aquest cap de setmana 49 persones per incomplir el confinament (24 el dissabte i 25 el diumenge).