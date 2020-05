Guanyem Girona, PSC i Esquerra forcen una moratòria immediata de llicències de pisos turístics

El ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar per majoria absoluta una moció presentada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona que preveu una «moratòria immediata de llicències per a nous habitatges d'ús turístics a tota la ciutat de Girona» a l'espera que es redacti l'estudi d'afectació dels pisos turístics a la ciutat i que s'inicïi l'actualització del Pla Especial del Barri Vell. La moció ciutadana va comptar amb el suport dels principals grups de l'oposició (Guanyem, PSC i ERC), que van tombar l'oposició expressada per JxCat i de Cs.

Begonya Pelegrín, en nom de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell, va recordar que el nombre d'Habitatges d'Ús Turístic a Girona ha crescut més d'un 450% des del 2015, passant de 184 habitatges a 889 en dades del Departament d'Empresa i Coneixement. Va afegir que la problemàtica és especialment preocupant al seu barri, on prop d'un de cada cinc habitatges està destinat a aquest ús i que és un dels motius que explicaria que tingui la mitjana d'arrelament més baixa de la ciutat. «En aquest context de pandèmia, emergència social, mancances en matèria d'accés a l'habitatge i preus de mercat difícilment assumibles, és un moment tan necessari com qualsevol altre per presentar la proposta de moratòria sobre els Habitatges d'Ús Turístic. Una moratòria per tal que s'estudiïn els efectes d'aquests en un parc urbà com el de Girona, per tal de poder legislar garantint el desenvolupament econòmic sostenible de la ciutat i els Drets Bàsics de la ciutadania, sense apel·lar a l'autoregulació dels habitatges d'ús turístic», va afegir Pelegrín.

Per la seva part, la regidora de Promoció Econòmica i del Barri Vell, Glòria Plana, va lamentar la presentació de la moció perquè actualment l'Ajuntament té dues iniciatives en marxa -la redacció d'un estudi per conèixer l'impacte dels pisos turístics i el pla local d'habitatge- que poden donar solucions a les demandes dels veïns. La resta de grups municipals ha criticat la política d'habitatge de l'Ajuntament en els darrers anys.

La moció presentada pels veïns del Barri Vell comptava amb el suport de la plataforma +Barri-Pisos turístics i d'una vintena d'associacions de veïns de la ciutat.