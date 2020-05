Aquests són els carrers que l'ajuntament de Girona reasfaltarà els propers mesos

L'Ajuntament de Girona invertirà més de 460.000 euros per reasfaltar part del ferm de setze carrers i millorar-ne la calçada. Els treballs formen part dels manteniments anuals que es porten a terme a diferents punts de la ciutat. Aquest 2020, però, arran de la pandèmia, s'ha reduït el temps en què es faran treballs a la via pública. Les obres d'asfaltatge començaran aquest mes de maig i es preveu que durin cinc mesos. Això sí, el consistori ja alerta que el termini es pot allargar en funció de com evolucioni la pandèmia. "Es tracta d'una actuació preventiva per garantir la seguretat dels conductors en aquells punts on el ferm presenta més desgast", explica la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.

Aquests són els carrers i trams que es reasflataran:

Ronda del Fort Roig (núm. 10 -14),

Passeig de la Devesa (34)

Gran Via de Jaume I

Pujada de la Barrufa (15),

Grup Germans Sàbat (231)

Pujada de la Creu de Palau (44 - 48)

Carrer del Riu Güell (214 - 216)

Passeig de Sant Joan Bosco (del número 62 fins al seu enllaç amb el carrer del Pont Major)

Carrer del Pont Major

Carrer de Santa Eugènia (1 -17)

Carrer del Migdia (des del carrer de la Creu fins al carrer d'Emili Grahit, i la parada d'autobús que hi ha una mica més avall (41 - 45).

Millora dels pas de vianants de l'avinguda de Ramon Folch (9 -15)

Millora dels pas de vianants del carrer del Riu Güell (14).

Carrer d'Antoni Varés i Martinell (37 - 44)

Carrer del Ros de Palau

Carrer de Francesc Macià

Carrer de l'Esport (16)

Escocells de la Devesa al Pont de Pedret



L'asfaltatge és una actuació que es fa cada any, dins el pla d'inversions de manteniment i millora de calçades. Aquest 2020, però, arran de la pandèmia, s'ha reduït el termini d'actuació a la via pública. Les obres permetran reposar aquelles parts de l'asfalt que s'han malmès.

L'objectiu és proporcionar una superfície de trànsit segura i còmoda. "És una actuació preventiva per garantir la seguretat dels conductors, centrada en els punts on el ferm presenta més desgast", diu Sureda. "Ja sigui perquè s'ha superat la vida útil del paviment o perquè la intensitat i tipus de trànsit rodat n'han accelerat el deteriorament", hi afegeix la regidora de Mobilitat i Via Pública.

En tres fases

En una primera fase, s'asfaltarà la ronda del Fort Roig (núm. 10 -14), el passeig de la Devesa (34), el tram de la Gran Via de Jaume I que transcorre per davant de la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona i de la Xarxa Local de Municipis Gironins (54 - 66), la pujada de la Barrufa (15), el Grup Germans Sàbat (231), la pujada de la Creu de Palau (44 - 48) i el carrer del Riu Güell (214 - 216).

En una segona fase, s'actuarà al passeig de Sant Joan Bosco, des del número 62 fins al seu enllaç amb el carrer del Pont Major, el qual també s'asfaltarà. Dins d'aquest paquet també s'hi inclouran el carrer de Santa Eugènia (1 -17) i el carrer del Migdia en el tram que va des del carrer de la Creu fins al carrer d'Emili Grahit, i la parada d'autobús que hi ha una mica més avall (41 - 45). A més, es milloraran els passos de vianants de l'avinguda de Ramon Folch (9 -15) i del carrer del Riu Güell (14).

Per últim, i específicament després de l'estat d'alarma, es preveuen fer millores en cinc punts més de la ciutat. Aquests són el carrer d'Antoni Varés i Martinell (37 - 44), el carrer del Ros de Palau, el carrer de Francesc Macià, el carrer de l'Esport (16) i els escocells de la Devesa al Pont de Pedret.

La major part dels treballs es faran durant caps de setmana o dies festius per no afectar el trànsit. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Agustí y Masoliver S.A. per un import de 463.067 euros (IVA inclòs).