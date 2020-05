Madrenas: "Estem satisfets de veure com les dades milloren, però encara no ho hem superat"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que la proposta de la Generalitat perquè la Regió Sanitària passi a la fase 1 és un reflex que la situació ha millorat. Però també alerta que, en cap cas, la pandèmia ha tocat fi. "Ens sentim satisfets de veure com les dades milloren i vol dir que avancem, però no que haguem superat l'episodi", diu l'alcaldessa, en referència al coronavirus. Per això, després dels moments de "certa frustració" que es van viure la setmana passada, quan Girona es va mantenir en fase 0, Madrenas fa una crida a la ciutadania perquè continuï alerta "per preservar la salut", tant la de cadascú com la d'aquells més propers, i permetre "activar la nostra economia".

La setmana passada, Madrenas va avalar que Girona i la seva Regió Sanitària es mantinguessin en fase 0. Perquè tot i que el risc de contagis per coronavirus era moderat, també és cert que dins aquest escalat, el territori se situava a la banda alta. A més, l'alcaldessa de Girona va fer un toc d'atenció a la ciutadania, perquè n'hi havia molts que no es prenien seriosament la desescalada, se saltaven les prohibicions i buscaven com aprofitar les franges horàries per sortir diferents cops al dia al carrer.

Madrenas ha admès que la decisió de no passar a fase 1 aquest dilluns va generar "moments de certa frustració" entre aquells que sí s'havien pres a pit el confinament. I per això, després que el Departament de Salut hagi decidit elevar la proposta a Sanitat perquè, ara sí, Girona entri en fase 1 el proper 18 de maig, l'alcaldessa diu que se sent "satisfeta" de veure com les dades han millorat.

Continuar "activats"



"Això vol dir que avancem, però no que haguem superat l'episodi", ha recordat Madrenas, en referència a què hi pot haver rebrots de contagis per coronavirus. Per això, tot i que si Sanitat avala la proposta de la Generalitat, a partir de dilluns puguin obrir part de les terrasses i comerços, Marta Madrenas diu als gironins que és "important" continuar "activats" per preservar "la salut" i permetre també "activar l'economia".

"És important que seguim tots els consells que ens donen les autoritats sanitàries", subratlla l'alcaldessa, en referència a mantenir distàncies de seguretat o fer servir mascareta. "Perquè d'aquesta manera, puguem continuar endavant i anar superant les diferents fases", conclou, en referència a fer passes fins a assolir la 'nova normalitat'.