Girona permetrà ampliar les terrasses de bars i restaurants

Girona permetrà l'ampliació de les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat. Ho farà seguint un estudi que ha realitzat i que obligarà els establiments a agrupar diverses taules per tal de mantenir les distàncies de seguretat.

El consistori espera poder doblar l'espai de la terrassa allà on sigui possible. D'aquesta manera, s'aconsegueix que aquests establiments no perdin capacitat en relació a la que tenien abans de la pandèmia.

Això sí, l'ajuntament adverteix que els propietaris hauran de vetllar pel manteniment de les distàncies, i diu que "es tindrà en compte" aquells que no puguin obrir la terrassa. D'altra banda, el consistori ha explicat que en el darrer mes d'abril, 993 persones van rebre ajudes municipals per la crisi.