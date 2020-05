Guanyem Girona reclama "reformular els pressupostos" per respondre a la crisi sanitària

Guanyem Girona ha fet públics els eixos que considera que cal fomentar des de l'Ajuntament de Girona per afrontar la sortida de la crisi originada per la covid-19. El cap de l'oposició, Lluc Salellas, ha explicat que han posat sobre la taula una proposta que reforci les àrees de Serveis Socials, Educació, Mobilitat, Promoció Econòmica i Habitatge. "Entenem que no té sentit fer grans bateries de propostes si prèviament no sabem d'on es trauran els diners. Pensem que primer de tot cal que parlem per indicar quines àrees caldrà reforçar per sortir de la crisi i quines seran més prescindibles", ha assenyalat el representant de Guanyem, que també ha afegit que "el govern Madrenas no pot seguir actuant com si governés amb una àmplia majoria".

"Són només nou regidors d'un ple de 27", ha dit Salellas, en referència a JxCat. "Al ple hi ha una majoria progressista, i no té sentit que es vagin anunciant mesures unilateralment que potser bona part dels membres que representem les gironines i gironins no veuran amb bons ulls; la ciutadania demana entesa i no imposar unes mesures improvisades", ha subratllat.

En referència al pla presentat per l'equip de govern, Salellas ha remarcat que "no és vàlid anunciar 147 propostes sense un marc negociador amb la resta de grups municipals i els agents socials, econòmics, culturals i veïnals". En aquest punt, el representant de Guanyem ha anunciat que la setmana passada van fer arribar la seva proposta amb els eixos a prioritzar, però que el govern de JxCat no va respondre: "Aquesta no és la manera que s'hauria de fer política a la nostra ciutat".

Salellas també ha explicat que al pla de govern al qual han tingut accés, a hores d'ara una de les àrees que des de Guanyem Girona consideren "vitals", la de Promoció Econòmica, "no augmenta ni un euro". "L'Ajuntament ha mogut els diners de Temps de Flors a Girona Actua i Girona Emprèn, això és correcte, però creiem que el que cal en un moment com l'actual és que l'àrea que dona suport als treballadors i als petits comerciants tingui més recursos", ha lamentat el portaveu de Guanyem Girona. Per aquest motiu, Salellas ha reiterat que "primer de tot" cal saber d'on es trauran aquests recursos.

D'altra banda, el cap de l'oposició ha recuperat les paraules de l'alcaldessa, Marta Madrenas, al ple del passat dilluns on es va comprometre a complir els pressupostos acordats amb Guanyem Girona. En aquest punt, Salellas ha assenyalat que caldrà reformular les inversions per assegurar que alguns projectes socials, com el menjador per a la gent gran a l'Esquerra del Ter o un nou espai comunitari per a joves, prosperin aquest mateix any. "Són dues propostes molt clares per aportar millores molt concretes des de l'àmbit d'inversions", ha subratllat Salellas.