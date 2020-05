Girona facilitarà que es facin presentacions de llibres i recitals de poesia al carrer

L'Ajuntament de Girona facilitarà que es facin actes culturals de petit format a la via pública, com ara presentacions de llibres o recitals de poesia, quan s'entri a la fase 1 de la desescalada. El permís per fer-los serà gratuït i el consistori buscarà un lloc idoni per fer-los. Això sí, caldrà complir allò que marquen les directrius de la desescalada. Com a màxim, hi podran assistir 200 persones, sempre assegudes i mantenint la distància de seguretat. En paral·lel, els mercats de marxants de la Devesa i de Can Gibert del Pla recuperaran el 25% de les parades multisectorials (roba, calçat, complements i altres productes). Les parades aniran rotant, per garantir que tots els marxants puguin parar, mantenint aquest percentatge màxim.

Una de les principals novetats és que el consistori facilitarà la celebració a la via pública d'actes culturals de petit format, com poden ser les presentacions de llibres o els recitals de poesia. Els interessats només hauran de sol·licitar aquest permís al consistori, que tindrà cost zero. L'Ajuntament estudiarà cas per cas i buscarà un lloc idoni a l'aire lliure per dur a terme l'acte.

Ara bé, l'esdeveniment estarà limitat a un màxim de 200 persones, les quals hauran d'estar assegudes, i s'haurà de mantenir en tot moment la distància de seguretat de dos metres, tal com dicta la normativa. Aquesta mesura s'emprèn arran que la fase 1 permet la celebració d'actes culturals a l'exterior, amb les restriccions esmentades, i en locals tancats amb un màxim de 30 persones.



25% de parades multisectorials

Pel que fa al mercat de marxants de la Devesa i de Can Gibert del Pla, a partir de la setmana que ve podran tornar un 25% de les parades multisectorials (com són les de roba, calçat, complements i altres productes), d'acord amb la normativa de la fase 1. Les parades aniran rotant per garantir que totes puguin parar, en el marc del percentatge establert.

Els punts de venda estaran distribuïts correlativament en una sola fila i amb una separació entre ells de sis metres, com a mínim, per tal que hi hagi més espai i permeti el distanciament físic de les persones per evitar el risc de contagi del coronavirus. Els treballadors hauran de portar guants i mascareta i amb els clients hi haurà d'haver una separació mínima de dos metres. A més, estarà prohibit emprovar-se un article i no quedar-se'l, i els paradistes hauran de tenir a disposició dels clients gel hidroalcohòlic.

Les fires a la via pública també podran reprendre l'activitat amb un 25% de les parades i amb les mateixes mesures de seguretat esmentades anteriorment. Això afecta el mercat de productes artesans del Pont de Pedra, el mercat d'intercanvi de la lleona, el mercat d'intercanvi de productes de col·leccionisme de la plaça de Catalunya, el mercat de les flors de la rambla de la Llibertat i el mercat de bijuteria del carrer de Santa Clara.



Més autobusos

Quant a mobilitat, a partir de dilluns s'amplien els horaris de les línies del bus urbà de TMG que opera Teisa. Concretament, la L3 que connecta Girona amb Salt pel carrer Major passarà cada quinze minuts, de dilluns a divendres, i els caps de setmana i festius, en horari de diumenge.

La L4 que connecta Girona amb Salt per l'Espai Gironès passarà cada mitja hora, de dilluns a divendres, i no hi haurà servei els caps de setmana o festius. Pel que fa a la L9, que connecta el Campus universitari de Montilivi amb Salt, tornarà al seu horari habitual: un autobús cada hora, de dilluns a dissabte. Per últim, la L6 que va de Vila-roja a Sarrià de Ter, passarà cada mitja hora, de dilluns a divendres, i el cap de setmana i festius, en horari de diumenge.

El consistori continua treballant per poder dur a terme l'ampliació de les terrasses dels establiments. A partir de la fase 1 es permet l'obertura d'aquests espais amb una ocupació màxima del 50% del autoritzat, una distància de 2 metres entre taules i un màxim de 10 persones juntes en una taula respectant la distància mínima de seguretat.

D'altra banda, continuaran precintats els parcs de salut i infantils per evitar el risc de contagi mentre no estiguin ben definits els criteris de desinfecció d'aquests espais. També es manté la recomanació de no utilitzar les instal·lacions i pistes poliesportives.

En matèria de seguretat, entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir 34 persones per incomplir el confinament.