Girona començarà a obrir les biblioteques municipals el 25 de maig

L'Ajuntament de Girona ha anunciat que començarà a obrir les biblioteques de titularitat municipal a partir del dilluns 25 de maig. Això sí, ho faran sota mesures de seguretat per tal d'evitar possibles contagis per coronavirus. En concret, el consistori treballa amb un sistema de reserva i cita prèvia per tal que els usuaris i els treballadors dels centres culturals no corrin el risc de transmetre el virus. Les primeres que començaran a donar servei seran la biblioteca Antònia Adroher, l'Ernest Lluch, la Just M. Casero i la Salvador Allende. En el cas de la Carles Rahola, serà la Generalitat qui anunciarà quin dia obrirà les portes, però es preveu que sigui una setmana més tard per la seva dimensió i complexitat.

A partir d'aquest dilluns, dia 18 de maig, començarà la primera etapa del retorn a l'activitat de les biblioteques. Es prepararan les instal·lacions, els fons i la infraestructura necessària, i es començaran a adaptar serveis.

La segona etapa començarà a partir del 25 de maig, en què s'iniciarà el procés de préstec mitjançant reserva i cita prèvia, i el de devolució de documents. Les persones usuàries podran sol·licitar documents a cada una de les biblioteques municipals, preferiblement mitjançant un correu electrònic o bé a través del telèfon, i indicar si prefereixen fer la recollida de matí o de tarda.

Posteriorment, cada equipament concertarà amb l'usuari el dia i l'hora de l'entrega dels documents, que tindrà lloc fora de l'equipament, a la porta de l'edifici, ja que encara no serà possible accedir dins les biblioteques. Pel que fa a la devolució, s'haurà de realitzar a la bústia de retorn de documents que hi ha situada a l'exterior de cada edifici.

Cal tenir en compte que els llibres o qualsevol altre material s'hauran de sol·licitar a la biblioteca dipositària dels mateixos perquè no s'oferirà el servei de préstec interbibliotecari.

El procés de represa de l'activitat de les biblioteques seguirà amb tres etapes més, que es detallaran a mesura que evolucioni el desconfinament previst per combatre el contagi del COVID-19.