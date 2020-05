Fase 1 Girona: El galimaties de la mobilitat

L'entrada de tots els gironins en la Fase 1 ha arribat acompanyada de mesures que tendeixen a una major llibertat de les activitats socials i la mobilitat, però ha donat lloc a contradiccions i dubtes entre els ciutadans. A cada compareixença de Govern per explicar el que està permès i el que no, li segueix un debat per interpretar-lo. Les respostes no queden clares fins que es publiquen al BOE. El primer exemple de la cerimònia de la confusió va ser l'autorització de la sortida dels nens, que va haver de rectificar el Govern.

L'allau de normes provoca absurds com que un grup d'amics pugui moure amb cotxe a partir de demà per tota la província per anar-se'n a dinar, però no pugui sortir del municipi a fer esport a la muntanya. Les ordres ministerials 380 i 388 van regular per a la població en general i per a l'esport professional o federat l'activitat física en espais d'ús públic durant la Fase 0, però no han estat actualitzades en la Fase 1.

L'ordre 399 habilita noves activitats a la fase 1 permetent que la pràctica esportiva en instal·lacions a l'aire lliure puguin realitzar-se sense subjecció a franges horàries ni limitació de desplaçaments. Com aquest hi ha múltiples exemples. Aquestes són els dubtes més habituals i les seves respostes:



Parella

Puc anar a veure a la meva xicota a un altre municipi?

Sí, de fet és l'equivalent a anar a la segona residència, que està permès en la Fase 1, tal com contempla l'article 7 de l'ordre SND 399/2000 de 9 de maig que permet la circulació per tota la província.



Platja

Es pot anar a la platja si no ets d'un municipi costaner?

Si vas a veure a un amic que viu a la platja, sí. No obstant això, si només vols anar a passejar no pots.



Esport

Puc desplaçar-me a altres municipis per fer esport o passejar?

No si no és en un recinte tancat. La pràctica d'esport no professional està recollida en l'ordre SND 380/2020 de 30 d'abril sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure i només es pot practicar un cop al dia dins de les franges horàries permeses (de 6 a 10 del matí i de 20 a 23 hores de la nit) si el municipi té més de 10.000 habitants. No es pot sortir del municipi a practicar esport o passejar ni fer ús del cotxe per desplaçar-se a un espai públic per realitzar activitat física.

Bicicleta

Es pot canviar de localitat en la pràctica esportiva del ciclisme?

No es pot sortir dels termes municipals.

Puc anar a córrer per la muntanya?

No es pot fer esport fora del municipi. No obstant això, sí que es pot quedar amb un grup d'amics a la muntanya a esmorzar als bars on solen anar els corredors i ciclistes.



Ciclisme en grup

Es pot fer ciclisme en grup de fins a 10 persones?

No, la pràctica d'esport ha de ser de manera individual (article 2.3 de l'ordre SND 380/2020). El que habilita l'ordre SND 399/2020 és la realització d'activitats de turisme actiu de naturalesa per a grups de fins a un màxim de 10 persones amb empreses registrades.



Entrenament amateur

Puc practicar esport fora de la franja horària esportiva en una instal·lació d'un altre poble?

Sí. Les instal·lacions esportives a l'aire lliure es regeixen per l'ordre SND 399/2020, el que implica que no té franges horàries i que el seu límit geogràfic és la província.