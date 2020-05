Fase 1 Girona: Primers retrobaments a les terrasses gironines sota mesures de seguretat

Les terrasses gironines han estrenat la fase 1 del pla de desconfinament adaptant-se a últim moment les recomanacions municipals per recuperar la seva activitat. Metre amb mà, diversos bars i restaurants han començat a mesurar distàncies entre les taules per complir amb els dos metres de seguretat.

A mig matí, però, la majoria de taules ja estaven plenes d'amics, famílies i parelles que s'han retrobat després de dos mesos sense veure's.

Cada establiment ha adaptat la normativa de seguretat i alguns negocis han optat per eliminar el servei de cambrers i tots els clients han de demanar i pagar a la porta, mentre una persona els desinfecta la taula i els indica a on seure. Per altra banda, hi ha bars que mantenen el servei de taula clàssic.

