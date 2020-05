Tenis i pàdel evitant que l'alumne toqui la pilota amb les mans

Classes de tenis i pàdel evitant que els alumnes toquin la pilota amb les mans, pistes amb reserva prèvia, zumba i fitness virtuals, entrenaments d'atletisme individuals... El Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) reobre part dels seus complexos esportius amb el pas a la fase 1 de la desescalada. Això sí, extremant les mesures de seguretat. Per entrar a Sant Ponç, per exemple, s'ha de seguir un recorregut marcat, es pren la temperatura i no es poden fer servir els vestuaris. El president de l'entitat, Francesc Cayuela, lamenta que en el seu cas "plou sobre mullat", perquè el coronavirus els ha impactat just quan començaven a refer-se de les destrosses del Gloria. "Ha estat un cop fort amb conseqüències econòmiques importants", diu.