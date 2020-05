Un incendi de contenidors a Girona acaba amb un vehicle cremat i alguns d'afectats

Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi de contenidors que ha acabat amb un cotxe totalment cremat i d'altres amb afectacions.

Els efectius d'emergència han rebut l'avís a la una de la nit i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Costabona. El foc s'ha declarat a la cantonada d'aquest carrer i el de Sant Antoni, a tocar de Salt.

Els Bombers ja s'han trobat el foc desenvolupat, cremaven contenidors i un vehicle. Aquest cotxe ha quedat del tot afectat pel foc i finalment, les flames han destrossat tres contenidors i l'alta temperatura i la irradiació, ha provocat afectacions a altres vehicles de la zona.

Fins al lloc també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona així com el SEM. No hi ha hagut ferits.