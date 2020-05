Els marxants volen més parades de roba al mercat de la Devesa de Girona

Les parades de roba van tornar ahir al mercat de la Devesa de Girona i des del Gremi de Marxants de la província han criticat que el govern local només permeti un 25% de les parades habituals. La secretària de l'associació, Maria Alexandra Cano, lamenta que el consistori no els hagi consultat cap proposta i des de l'entitat han arribat a demanar als marxants que no anessin al mercat aquest dimarts perquè consideren que no és viable econòmicament. Per la seva banda, l'Ajuntament avui es reunirà amb l'entitat per explicar-los que ja està treballant amb diverses solucions. De tota manera, el consistori ha recordat que es remet a la normativa escrita al BOE. El Gremi de Marxants critica que l'Ajuntament de Girona tan sols permeti que al mercat de la Devesa hi hagi un 25% de les parades de roba habituals durant la fase 1 del pla de desconfinament. Consideren que és «discriminatori», ja que només poden anar-hi una de cada quatre parades, quan habitualment n'hi poden anar unes 130. La secretària de l'entitat, Maria Alexandra Cano, ha afirmat que hi ha altres municipis que han optat per ampliar la zona de mercat o canviar-ne la ubicació per tal de garantir que hi puguin anar totes les parades. A Banyoles, l'Ajuntament estaria acabant de tancar una ampliació de l'espai on es fa el mercat, on pràcticament hi podrien anar les mateixes parades que abans.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, creu que cal «buscar l'equilibri entre la reactivació econòmica i les mesures de seguretat», en referència al nombre de parades que hi hagi al mercat de la Devesa. Avui Plana es reunirà amb les tres entitats de marxants que hi ha al mercat de la Devesa i els veïns per avaluar les mesures que s'han pres durant aquests dies.