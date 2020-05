Fins a 7 anys i mig d'internament psiquiàtric per a l'home que va apunyalar una treballadora social de Salt

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'intentar assassinar a ganivetades una treballadora social de Salt (Gironès) el 23 de novembre del 2018 perquè li aplica una eximent completa d'alteració psíquica. La sentència exposa que, en el moment de perpetrat l'atac, el processat "era incapaç de dominar els seus actes" per una "clínica delirant persistent" que el portava a fer interpretacions errònies de la realitat. En aquest deliri, l'acusat atribuïa a la víctima la identitat d'una exparella i creia que el perseguia i li feia bruixeria. L'Audiència acorda l'ingrés en un centre psiquiàtric durant un temps màxim de 7 anys i mig i apunten que podria ser perillós si no es tracta la seva dolència.

"Patia una clínica delirant persistent, amb repercussions conductuals i interpretacions delirants de la realitat", conclou la sentència que apunta que aquest trastorn va provocar que, en el moment dels fets, l'acusat tingués completament anul·lada "la capacitat de judici i raonament".

El tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona subratlla que no hi ha dubte sobre l'autoria, i que va ser l'acusat qui va abordar la treballadora social pel carrer cap a dos quarts de dues de la tarda del 23 de novembre del 2018, aprofitant que caminava amb una companya de feina per anar a fer una visita domiciliària. A l'alçada de la plaça San Cugat, i per evitar que la noia es pogués defensar, "la va agafar pel cap i pel coll i li va tapar els ulls per, seguidament, clavar-li en dues ocasions al pit un ganivet d'aproximadament 30 centímetre de fulla".

Segons la sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, el processat va actuar amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima. Com a conseqüència de l'atac, la treballadora social va patir dues ganivetades al pit i la van haver d'operar d'urgència.

Els fets provats, segons la sentència, són constitutius d'un delicte d'intent d'assassinat però declaren al processat "no culpable per falta d'imputabilitat". El tribunal desgrana els diferents informes psiquiàtrics que coincidien en diagnosticar un trastorn psicòtic inespecífic a l'acusat. Segons la sentència, el processat patia "una clínica delirant de perjudici i paranoide" i va atribuir a la víctima la identitat d'una exparella que ell tenia al Marroc que creia que el perseguia, l'assetjava i li feia bruixeria.

L'apreciació de l'eximent completa obliga a absoldre el processat del delicte d'intent d'assassinat però el tribunal acorda la mesura de seguretat d'internament en centre psiquiàtric per rebre tractament durant un temps màxim de 7 anys i mig argumentant que, si no rep tractament, pot ser perillós. "Els doctors són taxatius a l'hora d'afirmar que, en l'actualitat, existeix risc de violència", argüeix la sentència que destaca "la severitat i la cronicitat del seu trastorn", la "persistència" de la ideació delirant, la poca consciència del trastorn i l'escassa xarxa social de suport que té.

Per això, el tribunal apunta que el més "idoni" seria que ingressés en un centre psiquiàtric penitenciari.

En concepte de responsabilitat civil, el tribunal condemna el processat a indemnitzar la víctima amb 30.000 euros.

La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem. L'acusat s'enfrontava a una pena de fins a 15 anys de presó per assassinat en grau de temptativa.