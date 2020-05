Desallotgen un bloc de pisos per l'incendi de la planta de reciclatge de Sarrià de Ter

Espectacular incendi en una empresa de Sarrià de Ter. Des de dos quarts de vuit del vespre les flames cremen sense control a les instal·lacions de Recuperacions Auladell. Es tracta d'una indústria de recollida i recuperació de residus situada a l'avinguda de França. Els Bombers, que a les 9 del vespre seguien treballant, han activat una trentena de dotacions. La virulència de les flames ha fet que, en pocs minuts, col·lapsessin dues parets de la nau.



L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha desallotjat els veïns d'un bloc del carrer Gelida de manera preventiva per l'incendi i ha recomanat a la població del municipi que tanqui portes i finestres per evitar que els entri a casa el fum de l'incendi.



El telèfon 112 ha rebut 87 trucades per l'incendi, que ha provocat una fumera espessa visible des de molts indrets.





Ens arriben més imatges de l'espectacular incendi de Sarrià de Ter. Tota la informació a https://t.co/DyOIIZLk24 pic.twitter.com/HYR8eoWJI5 — Diari de Girona (@DiarideGirona) May 22, 2020

Així es veu incendi a la zona de #SarriàdeTer des del pont AP7 a l'altura de Taialà. Hi estan treballant diferents dotacions de @bomberscat i serveis emergències. Esperem que el puguin extingir aviat. pic.twitter.com/YEFhLIfwCC — Quim Roca Ventura (@jrocaventura) May 22, 2020

Impressionant columna, provinent d'una empresa de tractament de residus de #SarriàdeTer. S'escolten les sirenes dels bombers i serveis d'emergència. pic.twitter.com/ugRcqsDNnK — AAVV Pont Major (Girona) (@AAVVPontMajor) May 22, 2020

Recuperacions Auladell, a Sarrià de Ter pic.twitter.com/DWGICW8nIN — Joel Molina ||*|| ??? (@7jmolina) May 22, 2020

Així es veu des de Girona, tal com m'ha passat una amiga que hi viu. Realment fa por. pic.twitter.com/Nz3CpXSM0S — Pere Carreras (@pere_carreras) May 22, 2020

La gran columna de fum provocada per l'incendi es veu des molts quilòmetres de distància i ha generat multitud de comentaris a les xarxes socials