Guants a la via pública: el plàstic guanya la partida

Tortugues estrangulades, llops o óssos polars amb un bidó al cap que impediran que puguin menjar mai més o balenes amb quaranta quilos de plàstic a la panxa. No és tot. Una safata amb un sol pebrot o un alvocat embolicat amb film transparent. Són imatges virals que havien començat a generar un cert rebuig cap a al plàstic. Mica a mica la ciutadania havia anat prenent consciència que s'havia d'anar erradicant . Determinats establiments i institucions anaven substituïnt el plàstic per altres envasos o s'anava avançant en regulacions per limitar-ne els usos. Quedava moltíssima feina per fer, sobretot per reduir-ne la producció. Però s'havia fet un petit passet.



Contenidor groc: +15% de residus

De sobte però, l'aparició i coronavirus ha trastocat aquesta voluntat incipient. El plàstic ha ressorgit en el dia a dia dels ciutadans. Un informe d'Ecoembes assenyala que des de l'inici de l'estat d'alarma s'ha incrementat un 15 % la recollida de material als contenidors grocs.

El confinament ha portat la gent a fer vida i a consumir a l'interior de les llars. Han crescut serveis com el menjar per emportar, les comandes a domicili o les compres per Internet. Molta gent ha decidit tornar a les grans superfícies , espais on tot està més embalat, per fer una gran compra d'aliments quan abans, possiblement, es feien compres fraccionades en establiments petits sense tants productes embalats.

A més a més, hi ha ciutadans que ha optat per retornar a les bosses d'ún sol ús enlloc de les reutilitzables, per por a contaminar-se amb aquestes darreres.



Guants: al contenidor gris

Per acabar-ho d'adobar, ha aparegut un convidat que està deixant rastre a tot arreu: els guants. Un element que, per cert, un cop usat, s'ha de llançar al contenidor gris, en ser susceptible d'haver estat contaminat. A tots els comerços d'aliments s'hi entra amb guants per garantir la seguretat sanitària. S'haurien de llençar al mateix establiment, que hauria de tenir un espai on a disposició del client- perquè el seu ús no està recomanat fora d'aquest àmbit. Però hi ha guants arreu. A l'asfalt, a les voreres, a les zones verdes, als espais boscosos.

Les ciutats han vist aparèixer un nou residu. Pràcticament n'hi ha tants com excrements de gos. A la ciutat de Girona, se'n veuen a les voreres, a les places, a l'asfalt, als boscos de Palau, a les ribes del Ter de Fontajau, a l'entorns dels supermercats i, fins i tot, a espais propers a centres sanitaris i de residències per a la gent gran. En menor mesura, també s'observen mascaretes abandonades a terra. Com hi arriben? Es veuen paperes plenes de guants. Qui els hi aboca? Fonts de Girona + Neta confirmen que «se'n troben molts escapats pel carrer» però que «especialment a l'entorn dels supermercats». Des de l'Ajuntament, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés assenyala que des del consistori es fan «recordatoris» a tots els supermercats per indicar-los que els han de recollir a la sortida.



ONU: Un dels principals problemes

La contaminació per plàstics és un dels principals problemes ambientals del planeta segons l'últim informe del Programa de les Naciones Unides per al Medi Ambient publicat l'any passat, tal com recull National Geographic en un article recent. En aquesta publicació, es recorda que abans de l'arribada de la pandèmia, el 2021 havia de ser un any crucial en la lluita contra lús abusiu del plàstic. A la Unió Europea, l'any vinent s'havien de prohibir els d'un sol ús. De fet, Espanya es va sumar al denominat Pacte Europeu dels Plàstics, una iniciativa que té per objectiu reduir l'us innecessari d'aquest producte.