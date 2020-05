L'ampliació de l'espai del mercat de la Devesa centra la taula de marxants

L'espai d'ocupació del mercat de la Devesa de Girona continua generant debat. Aquest dimecres es va celebrar una taula de marxants convocada per l'Ajuntament. Allà, el PSC va demanar que l'espai del mercat s'ampliï mentre per acollir totes les parades que vulguin tornar a la feina respectant les normes de seguretat i sanitàries. L'equip de govern va explicar que en el mercat de dissabte miraran si és viable augmentar el nombre de parades garantint la seguretat.

Els marxants han demanat aquesta setmana a l'Ajuntament que no es faci la rotació del 25% de les parades anunciada, ja que hi ha l'exemple d'altres municipis que han permès a tots els marxants que ho han sol·licitat tornar a l'activitat, en alguns casos fins al 100% de les parades. A més, han demanat que hi hagi una comunicació més fluïda entre marxants i Ajuntament, especialment durant les fases de desconfinament.

En aquest sentit, la regidora socialista Bea Esporrín va proposar a la reunió que «no es limiti el nombre de marxants al 25%, sinó que hi hagi més extensió en l'espai públic, que permeti una expansió de la mida del mercat d'acord amb el Pla d'Usos vigent de la Devesa». En aquest percentatge no s'inclouen les parades de fruita i verdura. Això vol dir que el mercat funciona al 40% de la seva capacitat.

Després de la taula, l'equip de govern va afirmar que si aquest dissabte «es garanteix la seguretat» dels clients i marxants en el mercat de la Devesa es plantejaran ampliar el nombre de parades de cara a la setmana següent. La regidora de Promoció Econòmica de la ciutat, Glòria Plana, va assegurar que els tècnics municipals ja estan treballant en la distribució de les parades davant d'un possible augment.

Altres dues mesures proposades pels socialistes van ser que l'Ajuntament imparteixi formació a tots els marxants per complir amb les normes de seguretat i higièniques i que es proporcioni el material i ajut tècnic necessaris per part de l'Ajuntament. Per exemple, que proporcioni guants, mascarets i gel hidroalcohòlic als marxants i clients que ho necessitin o el pintat de la distància entre parades.

D'altra banda, la regidora va remarcar que un factor determinant per veure si amplien el nombre de parades o no és «veure quants marxants munten la seva parada aquest dissabte». Glòria Plana va recordar que aquest dimarts podien anar-hi 32 parades multisectorials però tan sols n'hi havia una vintena. «Si veiem que dissabte hi van totes i hi ha ganes, anirem avançant», va afirmar la regidora. L'augment en nombre de parades podria arribar al 50%, segons planteja el consistori.

Per tal de mantenir la comunicació entre Ajuntament i marxants, es va acordar tornar a convocar la taula d'aquí a un parell de setmanes.