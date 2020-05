Els Bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi a la nau de reciclatge de Sarrià de Ter

Una desena de dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dissabte al matí en les tasques de control i extinció de l'incendi a la planta de recollida i reciclatge de residus que es va declarar ahir al vespre a Sarrià de Ter. Segons el Bombers, el confinament ja s'ha aixecat i s'han reobert els accessos als carrers a la zona propera després que es recomanés a la població propera a la zona que tanquessin portes i finestres per la densa columna de fum. Després de fer el relleu, onze dotacions es mantenen al lloc dels fets removent les restes de l'incendi per evitar revifalles, una tasca que els Bombers preveuen allargar durant unes hores més.

El foc ha afectat uns 2.500 metres quadrats on s'emmagatzemava majoritàriament bales de paper i no va causar ferits ja que els treballadors van poder sortir. Al lloc, una nau situada al carrer número 155 de l'avinguda de França, hi van arribar a treballar 35 dotacions dels Bombers.