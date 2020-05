Controlat l'incendi a la planta de recollida i reciclatge de Sarrià de Ter

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dissabte al migdia l'incendi a la planta de recollida i reciclatge de Sarrià de Ter que va començar ahir al vespre. Per ara hi treballen nou dotacions terrestres que continuen escampant i remullant les piles que han cremat al pati posterior de la nau, situada al número 155 de l'avinguda de França, segons han informat els Bombers de la Generalitat. La densa columna de fum va obligar a confinar veïns propers a la zona però aquest matí ja s'havia aixecat la mesura. El foc ha afectat uns 2.500 metres quadrats on s'emmagatzemava majoritàriament bales de paper i no va causar ferits ja que els treballadors van poder sortir de la nau.