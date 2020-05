Estabilitzat l'incendi a la planta de recollida i reciclatge de residus de Sarrià de Ter

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat s a un quart de dotze de la nit l'incendi en una planta de recollida i reciclatge de residus situada al número 155 de l'avinguda de França de Sarrià de Ter que crema des de dos quarts de vuit del vespre. El foc ha afectat una nau d'uns 2.500 metres quadrats on s'emmagatzemava majoritàriament bales de paper. Fins a 35 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat han treballat en el succés. A hores d'ara, el foc està contingut i els efectius estan fent un atac defensiu. La part més afectada és la part posterior de la nau on n'ha col·lapsat una part. En el moment de l'incendi hi havia treballadors que han pogut sortir i no hi ha hagut persones ferides.

Com a mesura preventiva, per la densa columna de fum que ha generat el foc, els Bombers han recomanat a la població propera a la zona que tanquessin portes i finestres per evitar molèsties. A més, efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Local i de Protecció Civil han desallotjat els veïns d'un bloc de pisos del carrer Gelida.

També treballen efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local, de Protecció Civil i del Sistema d'Emergències Mèdiques en caràcter preventiu.