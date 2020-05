Una trentena de cotxes es manifesten a Girona en contra del govern

Una trentena de vehicles s'han manifestat aquest migdia a Girona per demanar la dimissió del govern de Pedro Sánchez. La manifestació en contra de la gestió del Govern en la crisi del coronavirus i per la utilització de l'estat d'alarma per impulsar una «agenda socialcomunista», ha estat convocada per VOX a diferents capitals d'Espanya.

Convocats al pàrquing del Decatlhon de Girona, els cotxes manifestants, decorats amb banderes espanyoles i catalanes, han recorregut la carretera de Barcelona i l'avinguda Jaume I entre altres vials, amb aturada a la subdelegació del govern per escridassar el govern.