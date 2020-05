L'home que va apunyalar una treballadora social a Salt, en llibertat tot i que l'Audiència advertia que pot ser perillós

L'home que va apunyalar una treballadora social de Salt el 23 de novembre del 2018 ha sortit en llibertat tot i que la sentència de l'Audiència de Girona acordava com a mesura de seguretat l'internament psiquiàtric durant un temps màxim de 7 anys i mig. Segons fonts consultades per l'ACN, dijous el van traslladar des de la presó del Puig de les Basses fins al parc hospitalari Martí i Julià, per atendre'l a la xarxa de salut mental. Fonts hospitalàries confirmen que, a hores d'ara, no està ingressat. La sentència de l'Audiència de Girona el va absoldre de l'intent d'assassinat aplicant-li una eximent completa d'alteració psíquica. Tot i això, el mateix tribunal advertia que el processat pot ser perillós si no rep tractament.

"Els doctors són taxatius a l'hora d'afirmar que, en l'actualitat, existeix risc de violència", recollia la sentència de l'Audiència de Girona que apuntava que "la severitat i la cronicitat del seu trastorn", la "persistència" de la ideació delirant i l'escassa xarxa de suport que té el processat portaven a concloure que la situació més "idònia" era que ingressés en un centre psiquiàtric penitenciari.

El tribunal concloïa que no hi ha cap dubte sobre l'autoria, i que va ser l'acusat qui va abordar la treballadora social pel carrer, aprofitant que caminava amb una companya de feina per anar a fer una visita domiciliària, i li va clavar dues ganivetades. L'Audiència, però, el va declarar "no culpable per falta d'imputabilitat" de l'intent d'assassinat perquè patia "una clínica delirant de perjudici i paranoide" que li va anul·lar "la capacitat de judici i raonament".

Segons fonts del cas consultades per l'ACN, el processat Abdeslam El B. està en llibertat. La resolució de l'Audiència de Girona recollia una sentència del Tribunal Constitucional segons la qual "no es pot privar de llibertat l'acusat absolt en sentència per l'aplicació d'una eximent per trastorn mental mentre es resolen els recursos interposats". Això implica que no pot ingressar en un centre psiquiàtric penitenciari fins que la sentència sigui ferma.

Per això, l'Audiència ordenava la posada "immediata" en llibertat de l'acusat i acordava notificar la resolució a la fiscalia perquè instés, per la via civil, el procediment per a un ingrés involuntari del processat en un centre de salut mental de la xarxa hospitalària. Segons les fonts consultades, la fiscalia va iniciar el procediment dijous.

El mateix dijous, un cop notificada la sentència que ordenava la posada en llibertat, el van traslladar des de la presó de Puig de les Basses fins al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, per atendre'l a la xarxa de salut mental. Fonts hospitalàries confirmen que actualment el processat no està ingressat. Segons fonts policials, els Mossos d'Esquadra van avisar la víctima que el processat està en llibertat.

Segons la sentència, el processat feia "interpretacions delirants de la realitat" i atribuïa a la víctima la identitat d'una exparella que tenia al Marroc i creia que el perseguia, l'assetjava i li feia bruixeria.