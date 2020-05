Satisfacció entre els comerciants del centre de Girona per les vendes durant la primera setmana a la fase 1

Satisfacció entre els comerciants del centre de Girona després de la primera setmana a la fase 1 de la desescalada. El sector reconeix que els ha sorprès l'afluència de compradors i el nombre de vendes, i destaca que la majoria de clients que s'han acostat a les botigues han acabat emportant-se'n algun article. Des de Girona Centre Eix Comercial assenyalen que no les tenien totes però es mostren "satisfets" per la resposta positiva de la gent després de dos mesos tancats. "Evidentment no hem fet el nombre de vendes que en una situació normal, però sí que hem vist que ha funcionat prou bé", remarca la vicepresidenta de l'entitat, Mercè Ramírez de Cartagena, que assegura que les mesures de seguretat "no han suposat un problema".

El passat dilluns 18 de maig els comerços del centre de Girona van poder aixecar la persiana, i una setmana més tard, el sector comença a recuperar el pols després de dos mesos amb la persiana abaixada o venent amb cita prèvia. De fet, aquesta opció no va solucionar els problemes de molts establiments, que en canvi, ara han vist com han començat a vendre, fins i tot més del que s'esperaven.

Segons explica la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, ha estat molt important el fet que molts dels que entraven a les botigues no només miressin, sinó que acabaven comprant.

Ramírez de Cartagena espera que aquesta bona dinàmica es mantingui, tot i que es mostra "prudent", ja que un dels principals competidors el tenen a la xarxa. "La gent tenia moltes ganes de sortir, però cal que passin els dies i les setmanes per veure si les vendes es poden mantenir i segueixen en positiu", destaca.

Des de l'entitat expliquen que a diferència de l'hostaleria la gran majoria d'establiments comercials han obert. El motiu és que posar en marxa de nou el negoci després de l'aturada "és més fàcil" que en altres sectors. A més, cal tenir en compte que molts ja treballaven amb cita prèvia i "ja havien fet rodatge".

Les mesures de seguretat no incomoden

Ramírez de Cartagena ha explicat que les mesures de seguretat "no han estat un obstacle" a l'hora de treballar. La vicepresidenta reconeix que a l'inici havien d'advertir els compradors que es col·loquessin la mascareta o que es freguessin les mans amb gel hidroalcohòlic, però ara "ja no fa falta".

"Molts dels que venen ja han estat en comerços abans i veus que ells mateixos ja tenen la costum", explica. A més, Ramírez de Cartagena assenyala que el fet d'haver pogut treballar amb cita prèvia ha servit per "conscienciar" els clients.

Malgrat les bones xifres inicials, des de l'entitat recorden que han passat dos mesos "molt complicats" i que un altre rebrot podria ser "un cop molt dur". Per això, esperen que la reactivació econòmica es mantingui i l'afluència d'aquesta setmana no sigui "flor d'un dia".

Carrers més alegres

Des de Girona Centre Eix Comercial també han posat en valor "que es torni ambient als carrers" després de l'obertura de les botigues i les terrasses dels bars. "Això demostra que el que el que dona vida a les ciutats són els negocis. Sense nosaltres estan mortes, per això necessitem que la gent aposti sempre pel petit comerç de proximitat", ha conclòs Ramírez de Cartagena.