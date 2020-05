La Policia Municipal de Girona comença a recollir denúncies de furts i estafes amb cita prèvia

La Policia Municipal de Girona ha començat a recollir denúncies de furts, petits robatoris i estafes amb cita prèvia arran del coronavirus. L'alcaldessa, Marta Madrenas, explica que la mesura s'adopta per "reduir cues" a la comissaria de Bacià i evitar concentracions a la zona de recepció. Ara, per a aquelles denúncies que no siguin urgents, la ciutadania haurà de demanar hora per correu electrònic. "Però en aquells casos en què es requereixi una actuació policial immediata, s'actuarà com fins ara", ha subratllat Madrenas. D'altra banda, si la regió sanitària escala fins a la fase 2, les escoles bressol municipals reobriran dimarts vinent amb cinc alumnes per aula. I les places als casals d'estiu s'hauran d'adjudicar per sorteig.

"És evident que la pandèmia obligarà a canviar moltes coses", ha admès l'alcaldessa de Girona a l'hora d'explicar el nou protocol que aplicarà la Policia Municipal per recollir denúncies. A partir d'ara, quan es tracta de delictes menors o sense autor conegut, els gironins hauran de demanar hora per anar a comissaria.

S'haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça citaprevia.pm@ajgirona.cat i, de manera automàtica, el mateix sistema generarà una resposta i donarà dia i hora per adreçar-se a Bacià. El sistema s'haurà de fer servir per "furts, petits robatoris o estafes en què no es necessita que la policia actuï immediatament", ha precisat l'alcaldessa. Però també per a d'altres tràmits. Per exemple, quan es vulguin denunciar pèrdues d'objectes o documents o bé sol·licitar permisos perquè els menors viatgin sols a l'estranger.

Madrenas també ha volgut destacar, però, que el protocol continuarà essent el mateix que hi havia fins ara en casos de robatoris violents, atracaments, accidents de trànsit i conduccions temeràries o violència masclista. "Quan el delicte acabi de passar, sigui greu i se'n coneguin els autors o bé es tinguin sospites de qui podrien ser, la denúncia ha de ser immediata", ha precisat l'alcaldessa.

D'altra banda, d'ençà que va començar l'estat d'alarma pel coronavirus, Madrenas ha concretat que a la ciutat ja s'han interposat 3.651 denúncies a gent que s'ha saltat el confinament o bé que no ha respectat les limitacions del pas a fase 1.

Cinc alumnes per aula

Avui, l'Ajuntament també ha concretat de quina manera reobriran les escoles bressol municipals dimarts vinent, en cas que la regió sanitària passi a fase 2. La regidora d'Educació, Eva Palau, ha concreta que aquest "retorn" es farà amb cinc alumnes per aula, que sempre s'estaran a la mateixa classe i a qui atendrà el mateix educador.

Es preveu que les escoles bressol –totes les municipals reobriran- prestin el servei fins al 24 de juliol. Serà de nou del matí a una de la tarda, amb entrades i sortides esgraonades per franges de deu minuts. Els pares no podran accedir a les aules, sinó que hauran de deixar els infants a l'entrada; i des d'allà, un educador els acompanyarà a les classes corresponents.

El preu del servei serà de 130 euros al mes. No hi haurà dinar, però sí que s'oferirà una peça de fruita als infants a mig matí. Hi podran anar nens d'entre 1 a 3 anys i l'Ajuntament prioritzarà les famílies monoparentals, aquelles en què els dos progenitors treballin i aquelles altres que, per necessitats socials, es consideri que és bo que els nens passin una estona acompanyats.

Sorteig per als casals d'estiu

D'altra banda, l'Ajuntament també ha explicat que, un cop s'ha tancat la preinscripció per als casals d'estiu, les places s'adjudicaran per sorteig. En total, hi ha 2.461 nens i nenes preinscrits –l'any passat n'eren 2.400- als diferents casals.

Hi haurà 43 casals repartits arreu de la ciutat –l'estiu passat, van ser-ne 44- però el coronavirus obligarà "a reduir molt els grups", ha precisat l'alcaldessa. Per això, veure qui hi podrà accedir i qui no es decidirà per sorteig. "Hi haurà menys places, perquè tampoc teníem prou espais per poder garantir les distàncies i mesures de seguretat", ha dit Madrenas. Es preveu que els casals es facin durant tot el juliol i la segona quinzena d'agost.

1.654 ajudes d'urgència

En matèria de Serveis Socials, d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma per la covid-19, l'Ajuntament ha destinat 260.000 euros a donar 1.654 ajudes d'urgència. D'aquestes, pràcticament tres quartes parts (unes 1.200) s'han destinat a garantir aliments, medicaments o bé subministraments (com llum i gas) a gironins que s'han vist colpejats econòmicament per la pandèmia.

Ara, a més, l'Ajuntament incrementarà en 35.000 euros la partida destinada a ajudes d'emergència. Segons ha concretat Madrenas, permetran prorrogar les ajudes a aquelles famílies que ja la tenen concedida i també garantir beques menjador a 90 famílies. "A més, ampliarem les ajudes econòmiques amb 500 targetes noves pels possibles nous casos que puguin arribar-nos", ha afegit Madrenas.

Durant la seva compareixença, l'alcaldessa també s'ha referit al pavelló de Palau, on van confinar-se els sensesostre. Madrenas ha reiterat que a partir d'aquest dimecres ja no s'hi podrà dormir, i que el servei diürn (alimentació, salut, higiene personal) per als sensellar es mantindrà fins al 10 de juny.

L'alcaldessa ha justificat que aquest recurs es tanca perquè la situació sanitària ha millorat i perquè, aquestes dues últimes setmanes, la meitat dels sensesostre que hi havia n'han marxat. Actualment, n'hi dormen 45. "Hi havia usuaris que volien sortir-ne i d'altres que estaven a Girona de pas i volien continuar els seus viatges", ha dit l'alcaldessa, en referència als indigents que s'hi van confinar.

Madrenas ha explicat que, en tot cas, que es tanqui aquest recurs no vol dir que es deixi de prestar el servei. "Es continuarà fent a La Sopa", ha dit. També ha parlat de la possibilitat, però, d'obrir un nou recurs temporal per atendre els sensesostre que estaven a Palau i garantir-ne les necessitats alimentàries, d'higiene i salut. Es preveu que el pavelló vagi recuperant activitat esportiva a partir del 15 de juny.

La mascareta, "imprescindible"

Per últim, l'alcaldessa ha explicat que després de les obres d'ampliació de voreres a la zona centre, a l'Eixample i a Santa Eugènia, que s'han demostrat "un encert", aquests dies es continuaran els treballs als barris de Montilivi i Palau. S'ampliarà l'espai per a vianants al carrer Andreu Tuyet i Santamaria (aquí, hi ha força comerços) i tot el carrer riu Freser es convertirà en carril bici (compartit amb busos i taxis).

Pel que fa al transport públic, tot i el pas a fase 1, Madrenas ha dit que es mantindran freqüències a les línies L1, L2 i L5 (que passaran cada mitja hora) i a les L7, L10 i L11 (que circularan cada hora). Bàsicament, perquè el nombre d'usuaris encara continua essent molt baix. "Estem parlant que l'utilitzen tan sols un 11% dels que el feien servir en comparació amb ara fa un any", ha dit l'alcaldessa.

Per últim, Madrenas també ha llançat un clar missatge a la ciutadania. Ha dit que, després que ja faci una setmana que s'hagi entrat a fase 1, els resultats "són positius", però ha recordat que és "imprescindible" portar mascareta quan se surt al carrer. I no només això, sinó que també ha demanat als gironins que se la posin quan estan a les terrasses (i només se la treguin o abaixin en el moment de consumir).

"El pas a la fase 2 dependrà del comportament que tingui cadascú; hem d'evitar com sigui que hi hagi un rebrot", ha dit Madrenas, en referència a què Salut no ha inclòs la regió sanitària de Lleida dins el nou pas de la desescalada. "Portar mascareta serveix per no contagiar els altres; per tant, qui no se la posi està actuant de manera insolidària i irresponsable", ha conclòs l'alcaldessa de Girona.