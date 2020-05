Veïns de Girona alerten d'un possible vessament de gasoil a l'Onyar

L'Associació de Veïns dels barris Vista Alegre-Carme de la ciutat de Girona ha denunciat per mitjà de les xarxes socials un possible vessament de gasoil al riu Onyar.





Bona nit @pmgirona @AVPC_Girona. Tenim un possible vessament de gasoil a l'Onyar, a l'entrada del canal, al final de C. Carme - Inici Via Verda-Emili Grahit. Els veïns avisen de mala olor i passen aquestes imatges de l'aigua bruta. pic.twitter.com/yc70LE0ZdW — AAVV Vista Alegre - Carme (@AAVV_Vista_Car) May 25, 2020

Ahir l'@AAVV_Vista_Car denunciava un vessament de gasoil a l'Onyar. Comprovat!!! Caldrà investigar i actuar @girona_cat pic.twitter.com/8aTvSxJgwO — Pere Albertí?? (@palbertiserra) May 26, 2020

Els veïns propers al riu en l'àrea on comença la Via Verda paral·lela al carrer Emili Grahit, van avisar ahir al vespre dei queEn un vídeo publicat a les xarxes socials, es pot veure com en aquest punt del riu es desplacen unes, possiblement deAquest matí, aquests residus eren visibles metres més endavant del mateix riu, a l'alçada de