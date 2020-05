Girona fa un minut de silenci per les víctimes del coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha celebrat un minut de silenci a la plaça del Vi aquest dimecres al migdia per recordar les víctimes del coronavirus. Minuts abans de les dotze del migdia l'alcaldessa s'ha reunit amb els portaveus dels grups municipals a la porta de l'Ajuntament. Tots ells s'han separat per la distància reglamentària de dos metres i equipats amb mascareta. Al mateix temps, a la Delegació gironina de la Generalitat també s'ha celebrat un minut de silenci amb el delegat i els directors dels serveis territorials. La Subdelegació de l'Estat a Girona també ha commemorat les víctimes per la covid-19 davant de la seu del govern espanyol.