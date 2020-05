La propietària d'un restaurant de Girona, indignada amb l'ajuntament

A l'inici de la crisi de la Covid-19, Mònica Puig va publicar un vídeo que es va viralitzar ràpidament a les xarxes socials en el qual lamentava la falta de suport de l'administració cap als autònoms i els petits negocis. Aquest dijous, la propietària delsituat al costat de la comissaria dels Mossos a Vista Alegre, ha compartit un nou vídeo onEntre d'altres lamenta que no li permetin posar una petita terrassa "per 10 centímetres" o que li recrimin la col·locació de dues pissarres a la vorera anunciant que preparen menús per endur-se a casa. "Seguiu així, i el petit comerç anirà a la ruïna", conclou Puig.