Els museus de Girona tornaran a obrir conjuntament el dijous 4 de juny, dos mesos i mig després de tancar per la covid

Els museus de Girona obriran les portes de manera conjunta el proper dijous 4 de juny. Ho faran després de dos mesos i mig tancats com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Per tal de reactivar les visites i l'interès, tant l'Ajuntament com la Generalitat han impulsat una campanya amb diverses ofertes, entre les quals hi ha entrades gratuïtes en els recintes els primers dies.

La xarxa Gironamuseus està formada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el d'Art de la ciutat, el d'Història, el Museu d'Història dels Jueus, el del Cinema i la Casa Masó. A més, també està prevista la reobertura del Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, que no forma part de la xarxa, però que s'ha volgut fer coincidir amb la resta.

Tots els set centres han adaptat les seves instal·lacions per satisfer les mesures de seguretat i higiene exigits dins dels plans de desconfinament. D'aquesta manera, es busca oferir garanties als treballadors i donar confiança al públic.

Així, el Museu d'Arqueologia de Catalunya torna a obrir la seu gironina del monestir de Sant Pere de Galligants. Els usuaris podran tornar a visitar presencialment el monument i les col·leccions arqueològiques que expliquen des de la prehistòria fins a la tardoantiguitat en terres gironines. L'horari de visita serà de dimarts a dissabte de 10 a 19 hores i diumenges i festius de 10 a 14 hores. Cal tenir en compte que l'entrada serà de franc fins el 28 de juny.

Un horari que comparteix el Museu d'Art de Girona, que això sí, retalla en deu dies la gratuïtat de les entrades – fins el 18 de juny -. Les visites caldrà fer-les amb mascareta i es podran veure dues exposicions temporals que estaven en curs en el moment del tancament: 'Falsos verdaders, l'art de l'engany' prorrogada fins el 13 de setembre i 'Modest Urgell, més enllà de l'horitzó', que hi serà fins el 27 de setembre.

Els Museu d'Història de Girona i el d'Història dels Jueus obriran també el 4 de juny, amb les mesures preventives i les recomanacions sanitàries i higièniques prescrites, i amb totes les condicions necessàries per facilitar l'acollida de visitants. Els dos espais conviden la ciutadania a redescobrir el patrimoni de Girona. L'entrada serà gratuïta fins al 18 de juny.



Ombres xineses al Museu del Cinema

En relació al Museu del Cinema, el centre obrirà de nou per oferir un recorregut per les diferents tecnologies i espectacles que formen part de la història de la nostra cultura audiovisual, que van des de les ombres xineses, a les llanternes màgiques, a les vistes òptiques, al kinetoscopi, fins al cinematògraf dels germans Lumière, entre molts d'altres. Ho farà en el seu horari habitual, de dimarts a dissabte de 10 a 18 hores i els diumenges de 10 a 14 hores.

Pel que fa a la Casa Masó, a partir del dia 4 es podran tornar a fer reserves telefòniques. Inicialment només es faran visites guiades dos dies a la setmana, dimecres i divendres, i només a grups reduïts que pertanyin a la mateixa unitat familiar, per tal de minimitzar el risc de contagi i per poder garantir la neteja i desinfecció de totes les zones de la casa després de cada visita. El juliol també s'obrirà la sala d'exposicions temporals, que es podrà visitar els caps de setmana.

La previsió, en funció de com evolucioni la situació sanitària, és poder tornar al funcionament normal de les visites i les activitats de la Casa Masó a mitjan setembre.

Finalment, el Bòlit. Centre d'Art Contemporani reprèn la programació amb les exposicions que van quedar interrompudes amb el tancament i que s'han prorrogat: "El món serà Tlön", que es podrà visitar fins el 23 d'agost, i 'Taller d'anatomia: la mà que pensa', fins el 5 de juliol.

L'accés als espais expositius s'haurà de fer en grups reduïts i mitjançant un sistema de torns o amb cita prèvia. El centre oferirà activitats presencials i en línia. Les presencials tindran lloc a l'aire lliure i el seu aforament estarà pautat per la normativa que hi hagi en el moment de realitzar-les