Detingut un veí de Girona de 64 anys per la crema de 20 contenidors

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Girona de 64 anys com a presumpte autor de la crema de 20 contenidors durant la primera quinzena de maig a la ciutat, provocant uns danys superiors als 17.500 euros.

Segons han explicat fonts policials, el passat dia 25 els Mossos van rebre l'avís que un individu hauria manipulat el cablejat dels fanals d'un aparcament de l'Avinguda de França de Girona.

Quan els agents van arribar van veure com el cablejat estava manipulat i podrien produir-se espurnes per iniciar un incendi, per la qual cosa van iniciar una investigació per localitzar l'autor dels fets.

Les indagacions els van portar a identificar un veí d'un immoble de la mateixa avinguda, que coincidia plenament amb la descripció que els testimonis els havien proporcionat, i després d'identificar-lo van abandonar l'edifici.

Poc després es va rebre un altre avís que hi havia un artefacte casolà en una zona de Ribes de Ter, al barri de Fontajau, i diversos testimonis van donar la descripció de el mateix home com la persona que hauria deixat l'artefacte incendiari.

Al cap d'una estona els agents van tornar a identificar el mateix home, li van decomissar diversos objectes i aquest cop els va manifestar que volia cremar Girona i a més va agredir un dels agents que l'identificaven.

Les investigacions fetes pels Mossos els van permetre relacionar-lo amb la crema de la vintena de contenidors que van cremar a la ciutat durant la primera quinzena de maig.

Per tot això van detenir el veí de Girona, de 64 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, atemptat als agents de l'autoritat i danys.

El detingut, a qui consten antecedents, va passar el dia 27 a disposició del jutjat d'Instrucció de guàrdia de Girona i va quedar en llibertat a l'espera de judici.