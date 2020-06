Retiren un gran eixam d'abelles del fals sostre d'una casa a Salt

L'Ajuntament de Salt va aprofitar la presència d'un eixam d'abelles instal·lat entre el fals sostre i el sostre d'un habitatge del carrer de les Llúdrigues de Salt per ensenyar la manera de treure un eixam del fals sostre d'una casa.

No es tracta d'una situació inversemblant, les abelles aprofiten qualsevol forat per entrar en un habitatge i muntar un rusc en un lloc que elles puguin considerar tranquil i calent.

En el cas les abelles van fer el rusc al mig del sostre i van aprofitar les estructures de fusta per assentar els pans de cera que formats d'una multitud de cel·letes prismàtiques hexagonals. Les abelles els fabriquen per dipositar la mel.

El rusc portava uns quatre anys a la zona. Feia temps que la gent veia com els animals entraven i sortien cada vegada en més quantitat de l'habitatge fins que l'Ajuntament ho va saber i va decidir retirar-lo i dur les abelles a un lloc més adient per a elles.



L'hora de la veritat

Quan va arribar l'hora, els membres de Protecció Civil es van haver de posar un vestit d'apicultor per protegir-se dels fiblons de les abelles. En arribar la calor, les abelles es tornen especialment agressives. Situades en un fals sostre sense gaire ventilació, les abelles estaven en un estat força agressiu i amb els seus fiblons haurien pogut traspassar la roba normal dels treballadors.

Enfilat en una escala, un membre de Protecció Civil va trencar el guix del sostre i va procedir a l'extracció de les estructures de cel·les. El treball va durar més de cinc hores perquè la intenció de Protecció Civil era salvar les abelles. Són considerats de gran valor per la seva fabricació de mel i per la funció pol·linitzadora que porten a terme.



Èxit final

Al final, l'operació va ser un èxit i el cos de Protecció Civil va poder salvar les desenes de milers d'abelles i quilos de mel que s'havien format amb el pas del temps en el rusc rescatat. Les abelles que van ser extretes del fals sostre de l'habitatge de Salt, van ser traslladades en un entorn més fresc i adient.