Girona trasllada al vestíbul del Teatre Municipal gestions que es feien dins l'Ajuntament

Girona trasllada al vestíbul del Teatre Municipal totes les gestions que fins ara la ciutadania feia dins l'Ajuntament. Entre d'altres, les d'urbanisme, mobilitat, tributs o serveis socials. A partir de dimarts vinent, per fer un d'aquests tràmits de manera presencial els gironins hauran de demanar hora. Es podrà fer per web, telèfon o mail. S'ha previst un sistema que mitjançant un codi QR donarà informació per evitar esperes innecessàries o aglomeracions. L'Ajuntament també treballa perquè determinats tràmits d'empadronament (que suposen fins al 50% dels que es fan) no requereixin anar en persona al consistori. D'altra banda, l'Ajuntament preveu que les piscines cobertes reobrin d'aquí a quinze dies amb un temps fixat per usuari.