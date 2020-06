L'Espai Gironès reobre sota mesures d'higiene i seguretat

L'Espai Gironès ha reobert avui les portes del centre comercial amb el 98% d'establiments en funcionament i amb garanties d'higiene i seguretat.

La regió Sanitària de Girona va entrar ahir a la Fase 2, cosa que permet l'obertura dels centres comercials sota una normativa.

Des de l'empresa, asseguren que han obert les portes a dos quarts de deu amb "força afluència de compradors", els quals "han respectat totes les mesures obligades, d'ús de mascareta, límits d'aforament i les mesures establertes perquè la compra sigui segura i a la vegada agradable i satisfactòria"

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà afirma en el comunicat que estan "molt contents per la gran confiança que veiem que tenen els nostres clients en nosaltres i per la coordinació que hi ha hagut amb els propietaris dels establiments".

Control del flux de trànsit i de l'aforament, reforç de la neteja i de la desinfecció, regulació de l'ús d'ascensors, dispensadors de gel hidroalcohòlic, i punts d'entrega de mascaretes i guants. Aquestes són algunes de les mesures que el centre ha establert i que són de compliment.



Entrega de guants i mascaretes

A partir d'avui, i segons el pla establert a cada un dels accessos del centre comercial hi ha un espai per entrar i un altre per sortir; i s'entreguen mascaretes i guants a les persones que no en portin. També hi ha 56 dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits per tot el centre comercial. El servei de neteja és constant, s'ha reforçat la desinfecció i es vetlla perquè l'aforament sigui limitat segons el que marca la normativa.

L'Espai Gironès ja disposava d'un sistema de control de visitants que servirà per disposar en tot moment d'informació sobre l'aforament, informen des del centre comercial.

També hi ha rutes de compra segura, amb senyalització al terra que recorda que cal guardar la distància de dos metres i s'han indicat els sentits de circulació. Hi ha vinils a terra que marquen les distàncies de seguretat i s'han marcat els punts per esperar torn; i també hi ha cartells informatius amb les mesures adoptades i les pautes a seguir. A més, es recorda l'ús de mascareta i guants; la necessitat de respectar els aforaments; i es recomana el pagament amb targeta.

Pel que fa als ascensors, es recomana fer servir les escales, i en el cas d'utilitzar-los es recorda que només pot entrar-hi una persona o una persona amb dos menors, es demanarà intentar no tocar portes ni parets , i fer servir l'hidrogel abans i després de polsar els botons. Als lavabos també hi ha aforament limitat i cartells amb recomanacions

Les zones recreatives i de descans han de mantenir-se, per ara, tancades, com mana la normativa.