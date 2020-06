L'Hospital Santa Caterina de Salt activa una àrea davant casos sospitosos de COVID-19

L'Hospital Santa Caterina de Salt ha posat en funcionament una nova àrea assistencial d'atenció urgent a pacients amb sospita de coronavirus, ha informat l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) en un comunicat aquest dimarts.

L'unitat d'hospitalització separa el circuit de pacients amb possible afecció per Covid-19 de la resta de pacients d'urgències i ha possibilitat que l'Hospital de dia mèdic-quirúrgic del centre recuperi la seva activitat habitual.

Compta amb una zona per a pacients positius estables, que disposa de fins a 20 llits, i una altra per a pacients derivats del servei d'urgències, que disposa d'un espai polivalent amb cinc llits, dos boxes per a les urgències i butaques per a diferents tractaments.