L'OAC de la Generalitat a Girona reobre amb 350 consultes presencials

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat a Girona ha reobert aquest dimarts cara al públic i pot atendre un màxim de 350 consultes presencials per a les quals cal demanar cita prèvia. Abans de la crisi sanitària, l'OAC atenia unes 500 visites al dia. "Haurem de treballar amb unes 350 perquè l'equip no està complet", ha explicat el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, que recorda que en fase 2 la instrucció de reincorporació del personal de l'administració marca que pot tornar a la feina presencial un terç de la plantilla. Com a mesures de seguretat contra la covid-19, la cua es fa a l'exterior i els usuaris entren per torns. A la porta, gel desinfectant, hi ha mampares a cada taulell i els empleats porten mascareta.