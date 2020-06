«Girona és una aposta ferma»

Girocentre es troba immers en una transformació total amb les obres d'ampliació que han de dotar aquest establiment d'una imatge més moderna i adequada també als consumidors. La seva directora, Carme Vázquez, deixa molt clar en aquesta entrevista que El Corte Inglés vol continuar sent present a Girona perquè és una aposta ferma.

Amb la seva reobertura, ara sí que es pot dir que ja és primavera a El Corte Inglés fent referència al seu eslògan més comercial i el lema més icònic?

(Riu) Fins i tot ha entrat l'estiu. La mercaderia que ha entrat ja és la d'estiu i bany més que la de primeravera. Encara que amb restriccions esperem que es pugui anar a la platja i gaudir-la, sobretot a Girona, que som una província amb la platja a tocar.

Ha estat molt dur mantenir el centre obert durant aquests més de 80 dies només amb la planta d'alimentació i mantenir l'activitat diària?

Ha estat un exercici de responsabilitat per part de la direcció i de tota la plantilla, que ha estat a l'altura. Els treballadors han estat un 10 i s'han adaptat molt bé als canvis de feina i han adquirit un gran compromís. I tot això adoptant les mesures sanitàries no només per als clients sinó per a tots els treballadors. Ha estat una experiència vital positiva.

Han canviat els hàbits del consumidor?

Ho veurem ara. Hem passat per un període en què la gent no podia sortir de casa seva i la gent ha fet més compres online i s'han incrementat les comandes d'alimentació i els enviaments a casa dels clients. També s'ha reforçat el servei del client que fa la comanda i la ve a recollir amb el seu cotxe al centre. Primer era en alimentació però ara la compra online ja es fa a tota la resta de la mercaderia. La gent ha vist que també havia de comprar-se roba. Els primers 15 dies el volum va ser l'alimentació i després ha anat derivant a la resta d'oferta comercial.

Tenen dades del que hem cosumit els gironins?

Ha anat canviant. Hem passat primer del que era el bàsic a després la roba infanti i hem passat ara a les piscines. Preveiem que les vacances seran diferents i necessitarem coses diferents. Estan esgotades les piscines. Primer va ser el paper higiènic, després la farina...

Com a societat hem après alguna cosa d'aquesta crisi?

Crec que sí. N'ha de sortir alguna cosa positiva. Però també segurament caurem en els mateixos errors.

A l'Estat alguns centres comercials s'han reconvertit o han canviat l'activitat. A Girona s'està fent una important ampliació. Això vol dir que és una aposta important?

Sí. És una aposta ferma. La nostra idea és continuar amb l'obra que estem fent i adaptar la nostra oferta comercial per passar a ser El Corte Inglés en tota l'àrea comercial.

Quan Girocentre va obrir el 1988 alguns comerciants deien que suposaria la seva desaparició. Tres dècades després diuen que va servir per modernitzar tot el mapa comercial de la ciutat...

És que crec que és així. Tot plegat es potencia. És beneficiós per a tothom. Creant una àrea comercial tothom hi surt guanyant, els grans, els petits... al final és provocar que hi hagi gent que flueixi.