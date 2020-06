Una nena d'un any de Bescanó, greu després d'estar a punt d'ofegar-se al seu jardí

Una nena d'un any de Bescanó es troba ingressada en estat greu a la UCI pediàtrica de l'hospital Josep Trueta de Girona després d'haver estat a punt d'ofegar-se en un estany ornamental. Els fets van tenir lloc aquest dimarts cap a tres quarts de sis de la tarda. La nena, que era al jardí de casa, va caure a dins de la bassa, que té aproximadament un metre de profunditat. Un adolescent que és familiar seu, va ser qui se la va trobar i la va treure de l'aigua. Els efectius sanitaris van fer reanimació cardiopulmonar a la petita i van aconseguir recuperar-li el pols. Després, se la va traslladar fins a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, però d'entrada ho tracten com un accident.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts al domicili familiar. La nena, que té un any, va caure dins un estany ornamental que hi ha al jardí de casa seva. A dins la bassa hi havia aproximadament un metre d'aigua, però la petita no en va poder sortir.

En aquells moments, al domicili hi havia els pares de la menor, una àvia i un adolescent de la família. Va ser el noi qui va trobar-se la nena inconscient a dins l'estany i la va treure de l'aigua. Després de donar l'alerta, fins a la casa van anar-hi efectius sanitaris i els Mossos d'Esquadra.

Els sanitaris van fer reanimació cardiopulmonar a la petita i van aconseguir remuntar-la. Després, se la va traslladar d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressada. Segons informen fonts del centre, la petita es troba a la UCI pediàtrica en estat greu.

La Unitat d'Investigació (UI) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas. Tot apunta que la nena va caure a dins l'estany ornamental de manera accidental.