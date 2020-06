La Policia Municipal de Girona incorpora una nova gossa a la unitat canina

La Policia Municipal de Girona ha incorporat aquest 2020 un nou efectiu en la seva unitat canina. Es tracta de la Laika, una gossa de raça pastor malinoise que treballarà al cos juntament amb la Kira, la labrador que es va presentar l'agost del 2019 i la Lola, la tercera gossa de la unitat i de raça pastor alemany. Tot i que encara es troba en període de proves, la Laika ja ha participat en 25 vigilàncies planificades a diferents barris de la ciutat, 20 dispositius específics de seguretat ciutadana i ha col·laborat en la detenció d'una persona per un delicte contra la salut pública.

La intenció de la Policia és que la Laika s'integri en el nou model policial de proximitat de la ciutat. Per aquest motiu, la gossa començaria a treballar en tasques de prevenció de delictes i de cerca de substàncies estupefaents i per donar suport als agents de proximitat dels diversos sectors de Girona. Actualment, tot i que ja ha estat formada en la modelació lliure i recerca d'objectes, està en una segona fase de formació treballant amb persones en moviment amb l'objectiu d'aconseguir progressió i experiència en base a l'entrenament.

"La motivació de la Laika i la seva mida i força converteixen la gossa en una bona agent, mentre que la seva disciplina i bon caràcter la fan ideal per convertir-se en una figura policial de proximitat als barris", ha explicat l'agent de policia i guia caní de la Laika, Narcís Romero. A més de criar-la i ensinistrar-la, Romero va ser també qui va recuperar la gossa, cedida pel centre caní De Brian, ja que després de patir una lesió a la retina quan era un cadell va ser descartada per participar en competicions; però la seva procedència genètica i les seves bones actituds la fan ideal per ser una bona gossa policia.

La unitat canina de la Policia Municipal de Girona es va crear l'any 2014 principalment per dur a terme tasques de prevenció i de detecció de substàncies estupefaents, així com per donar suport als controls d'alcoholèmia i d'altres drogues. Des de llavors fins a l'actualitat, la unitat ha anat guanyant importància dins del cos i treballa conjuntament amb la resta de seccions de la Policia per garantir la seguretat de la ciutadania. Recentment, amb la implantació progressiva del nou model de proximitat, aquesta unitat farà recolzament als agents de proximitat dels diferents sectors de la ciutat.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat en un comunicat que "és essencial per a la nostra ciutat tenir una policia municipal al servei del ciutadà, i que compti amb diferents eines per poder realitzar aquesta tasca de manera satisfactòria. La unitat canina ha demostrat el seu bon funcionament i la seva utilitat, i per part nostra és important que es mantingui com un element més del model de policia de proximitat que estem desenvolupant".



1.900 serveis durant el 2019

Durant el 2019, la unitat canina va fer 1.900 serveis, entre els quals destaquen la col·laboració en l'aixecament de 802 actes per consum o tinença de substàncies a la via pública i en la detenció de 32 persones per delictes contra la salut pública i altres fets delictius. També al llarg del mateix any va participar en 140 actuacions en dispositius conjunts amb altres unitats de la Policia Municipal de Girona, com els de places segures.

A més a més, en el marc del projecte de policia de proximitat que s'està implementant a la ciutat, la unitat canina ha fet, durant el 2019, 144 serveis relacionats amb queixes ciutadanes arribades a través de la bústia d'avisos i suggeriments de l'Ajuntament de Girona; 183 serveis de vigilància planificats a diferents barris de la ciutat, majoritàriament amb rondes a peu, i 102 serveis de recolzament a agents de sector que demanden la unitat canina. Aquests 429 serveis policials són fruit de peticions directes de la ciutadania o de les associacions de veïns de la ciutat i permeten realitzar accions ràpides i adaptades a les necessitats reals dels barris de la ciutat.