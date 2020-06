Rodatge d'un anunci d'Audi al centre de Girona

Una productora ha gravat aquest matí un anunci de la marca Audi a la plaça del Vi i a la plaça Bell·lloc de Girona. en el rodatge hi apareix un vehicle i un bar i hi participen una cinquantena de persones. Hi ha una desena de vehicles aparcats a la plaça Catalunya, el carrer Santa Clara i al pont de Pedra que han servit per traslladar tot el material. També hi ha una infermera que ha pres la temperatura als membres que participen en la filmació de l'anunci. Fins i tot s'han portat el menjar però també han reservat tota la terrassa d'un restaurant per fer un àpat.