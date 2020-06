Hotels de Girona: Un estiu orfe d'oci i amb l'hivern més llarg de la història per davant

«Tota la temporada està perduda. És un malson». Així s'expressa el president de l'associació d'hostaleria de la ciutat de Girona, Josep Carreras. El gremi està abatut. Ara mateix, a la capital gironina només hi ha oberts quatre hotels, de la vintena que hi ha, i els que funcionen ho fan a mig gas. Cap és de cap gran cadena o un equipament de grans dimensions. Es tracta de l'Hotel Europa, el Condal, el Costabella i l'Hotel Museu Llegendes de Girona.

Els dos primers, ni tant sols obren el cap de setmana. «Els hotels que han estat operatius, han constatat, ocupacions molt més baixes el cap de setmana que entre setmana», exposa Carreras. «La previsió era un zero de divendres a diumenge i no sortien els números», explica el president de l'associació i responsable de l'hotel Europa. Amb la poca mobilitat que permet l'estat d'alarma i tot el període de desescalada, només es permeten desplaçaments curts i les reserves solen ser per visites familiars o reunions de feina.

Els altres dos hotels oberts, el Costabella i l'Hotel Museu Llegendes ja obren tota la setmana tot i que amb algunes limitacions, com ara el servei recepció, que només està disponible unes hores. Una aposta de risc enmig d'un panorama devastador. La mitjana d'ocupació és propera al 25% per als quatre establiments oberts, quan en a inicis d'un mes de juny de l'antiga normalitat seria del 75% i amb tots els establiments hotelers oberts. A excepció del Llegendes, obert des del 2 de juny i que té nits amb més del 50% d'ocupació després de fer un seguit de descomptes i sortejos per captar clients i mantenir el prestigi guanyat. «La voluntat de servei de l'hotel al públic i a la ciutat va ser un dels arguments que van pesar a l'hora de reprendre l'obertura», apunten. La seva tàctica passa per fer ara una projecció comercial de l'hotel sobretot per poder-se'n beneficiar al període que abarca del juliol a l'octubre.

L'hotel Ibis després d'acollir sanitaris, preveu obrir les portes el 15 de juny. I el de Casa Cacao, el 16 de juny. N'hi ha que no ho faran fins al juliol, quan es preveu la mobilitat entre regions i que apareguin alguns turistes.

Amb la reobertura progressiva, molt probablement hi haurà un augment de llits disponibles i com a conseqüència, més oferta que demanada amb el perill que pot suposar per al propi sector una guerra de preus. Amb Girona pràcticament òrfena d'oci -massiu- aquest estiu, el panorama no és molt encoratjador. I l'hivern, pot ser el més llarg de la història. I mentrestant, hi ha un hotel en construcció (a la carretera Barcelona, tocant a la plaça Marquès de Camps) i dos més projectats (un també a la plaça Marquès de Camps i un altre a la plaça d'Espanya, a prop de les estacions de tren).