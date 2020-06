El ple de Girona aprova la normativa que prohibeix circular amb patinet per la vorera

Girona fa un primer pas per regular la circulació de patinets, patinets elèctrics i els anomenats vehicles de mobilitat personal (VPM). El ple ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança de Circulació que prohibeix anar amb patinet per la vorera, diu que l'ús ha de ser individual i que és obligatori dur casc.

JxCat, ERC i Cs hi han votat a favor. El PSC s'ha abstingut, perquè creu que abans caldria redactar el nou Pla de Mobilitat, i Guanyem s'hi ha oposat frontalment. Entre d'altres, creuen que les prohibicions són "un pas enrere" i faran que molta gent "no pugui sortir" amb patinet. D'altra banda, el ple ha aprovat una moció de les JERC que insta el Congrés a crear una comissió per investigar "l'origen de la fortuna dels Borbó".