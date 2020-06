Els Agent Rurals alliberen una serp verda que havia quedat atrapada en una xarxa a Girona

Els Agents Rurals han alliberat aquest dimarts al migdia una serp que havia quedat atrapada en una xarxa d'un camp a la vall de Sant Daniel, a Girona. Es tracta d'una serp verda i els propietaris han avisat que estava enganxada en una malla per protegir la vinya dels ocells a la finca de can Pi, a les Gavarres. Les agents rurals han hagut de separar la serp tallant la xarxa amb unes tisores. Després de comprovar que el rèptil estava en bon estat, l'han deixat anar al mateix lloc. Els Agents Rurals han explicat que poques vegades els avisen per alliberar serps. A vegades els truquen per treure-les d'algun lloc, però hi ha gent que encara les mata, tot i els seus beneficis per al medi ambient.