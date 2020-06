Els Mossos redueixen un home amb la tàser que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella a Girona

Els Mossos d'Esquadra han hagut d'utilitzar la pistola elèctrica per immobilitzar un home que ha trencat l'ordre d'allunyament cap a la seva exparella, ha rebentat la finestra d'un vehicle policial i ha amenaçat amb autolesionar-se amb un fragment de vidre. Els Mossos han rebut l'avís a través del telèfon d'emergències 112 cap a un quart de tres de la matinada. Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima de violència de gènere sospitava que el seu ex estava rondant pel carrer de casa seva, a Girona. Quan la patrulla ha arribat al lloc ha localitzat l'home amagat. En el moment de la detenció, s'ha posat agressiu, arribant a trencar una finestra del cotxe policial.

Ha estat la víctima de violència de gènere qui ha trucat al telèfon d'emergències 112 cap a un quart de tres de la matinada, alertant que sospitava que el seu ex rondava pel carrer on viu. L'home té una ordre d'allunyament vigent.

Quan la patrulla dels Mossos d'Esquadra ha arribat al lloc, ha localitzat l'home amagat al carrer. Segons fonts consultades per l'ACN, el sospitós s'ha començat a posar agressiu, amenaçant els agents que el detenien per un delicte de trencament de condemna.

Els mossos han aconseguit detenir-lo però, en el moment d'entrar-lo al vehicle policial per traslladar-lo a comissaria, l'home ha començat a colpejar una finestra i l'ha acabada rebentant. Aleshores, ha agafat un tros de vidre i se l'ha posat al coll amenaçant amb autolesionar-se.

Ha estat llavors quan els Mossos d'Esquadra han hagut d'utilitzar la pistola elèctrica per immobilitzar-lo. Els agents han activat una ambulància per traslladar el detingut per rebre assistència mèdica.

L'arrestat està a la comissaria de Vistalegre pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.