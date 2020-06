El Carrer Midgia de Girona, peatonal per una tarda

Desenes de veïns de l'Eixample de Girona han recuperat avui els carrers Migdia i Ultònia per jugar i passejar. Des del Carrer de la Creu fins al Mercat de Lleó, s'hi han vist molta gent a peu, famílies passejant, ciclistes i força nens jugant. Es tracta d'una acció de la campanya 'Confinem els Cotxes. Recuperem la Ciutat', que reclama un desconfinament amb una reducció «dràstica» de l'ús del vehicle privat per donar prioritat als vianants, bicicletes i transport públic.



Les 14 entitats impulsores han considerat que a les ciutats postconfinament és necessari que s'alliberi espai del cotxe per a «caminar de forma segura i anar amb bicicleta», així com «per potenciar la capacitat del transport públic». El principal argument, esgrimeixen, és la dràstica reducció de la contaminació que ha suposat l'absència de cotxes als carrers durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19.





Manifestació a Barcelona

«La bicicleta ha de representar el vehicle prioritari del desconfinament. És el vehicle més net i eficient, permet desplaçaments llargs i garantir distàncies de seguretat», han assegurat en un comunicat, per la qual cosa consideren necessària la construcció d'«una xarxa de vies sense vehicles de motor que faciliti la mobilitat activa entre barris i ciutats».Centenars de persones, la majoria amb bicicleta, s'han manifestat aquest dijous al vespre al centre de Barcelona per reclamar una reducció dràstica dels vehicles privats i més espai per als vianants i els ciclistes. Els manifestants han anat pel carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Balmes.La campanya, que en tan sols un mes ja compta amb el suport de més de 600 entitats i 7.600 persones, ha fet una convocatòria per passejar i anar en bici amb amics, família i infants en recorreguts tallats al trànsit a les diverses ciutats catalanes. S'han fet activitats per reivindicar la mobilitat activa, el transport públic i ciutats lliures de fums."El desconfinament segur que serà gradual i la ciutat no tornarà a ser la mateixa. Què podem fer perquè aquesta nova normalitat incorpori algun aspecte positiu? Se'ns acut almenys una idea i ben clara: hem d'intentar mantenir els nivells de contaminació a mínims. I per això cal reduir dràsticament el nombre de cotxes i motos que circulen per la ciutat", assegura el manifest que promouen.