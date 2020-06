Girona adjudica les obres de la marquesina del parc Central

El parc Central de Girona està més a prop de tenir la marquesina que ha de connectar l'estació de trens convencional amb l'estació intermodal d'alta velocitat i de busos. Les obres haurien d'haver començat a principis del 2018, però l'empresa guanyadora del concurs públic es va fer enrere del projecte i el consistori es va veure obligat a reiniciar tot el procés de licitació.

El 27 de desembre del 2019 van tornar a licitar-se les obres. En aquest nou procés, la primera opció més econòmica es va haver de descartar ja que presentava un preu excessivament baix que no va saber justificar. Per això es va escollir la segona proposta amb un preu més ajustat. Tot i així, el mes de març es va acabar descartant perquè tenia deutes amb un altre ajuntament. Finalment l'opció guanyadora és la de Comer Martínez Boix SL per un import de 391.613 euros.

La marquesina substituirà el 'finger' que Adif va construir inicialment com a nexe de connexió entre les dues estacions. Es tractava d'un túnel totalment cobert. Els veïns del barri de Sant Narcís, però, consideraven que exercia de barrera pel barri i van demanar-ne la demolició. Volien que la nova estació no donés l'esquena al barri i per això també van aconseguir una porta de l'estació intermodal en un lateral. Ara, es preveu que les obres durin quatre mesos i, d'aquesta manera, es pugui finalitzar de forma definitiva el projecte de reurbanització del parc Central de Girona.

A banda de la construcció de la nova marquesina, la Junta de Govern Local d'aquest divendres també ha servir per aprovar de manera inicial la construcció d'un nou ascensor públic al Barri Vell. Es situarà a la plaça del Correu Vell, a la cantonada dels carrers de Miquel Oliva i Bonaventura Carreras. L'ascensor connectarà amb els jardins dels Germans Maristes, a la part alta del Barri Vell.

Per últim, s'ha adjudicat per acord de la Junta de Govern Local el contracte de les obres de sanejament del carrer del Migdia, tram comprès entre el carrer de la Creu i Emili Grahit. L'empresa adjudicatària és Aglomerats Girona SA per un import de 184.767,53 euros (IVA inclòs). El termini d'execució de les obres és de 4 mesos.

Actualment, aquest indret compta amb una xarxa de sanejament molt antiga i deteriorada. Amb els treballs se substituirà el col·lector de clavegueram, millorant-lo per un amb més capacitat. També s'aprofitaran les obres per substituir la canonada d'aigua potable dels habitatges parells. Tot això permetrà millorar i optimitzar la xarxa de sanejament en aquest sector i solucionar la problemàtica existent d'evacuació d'aigües residuals, dotant l'indret amb una nova xarxa de clavegueram.