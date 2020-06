Salt suspèn la Festa Major d'aquest any

L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha suspès la Festa Major d'aquest 2020, prevista a finals de juliol. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha remarcat que "el més important és garantir la salut de la ciutadania" i per això han optat per suprimir-la. De tota manera, el consistori ja ha contactat amb les entitats del municipi per organitzar una proposta cultural alternativa que s'adapti a la normativa sanitària. En paral·lel, Viñas ha anunciat que l'Ajuntament avançarà una part del pagament a tots els grups que havien d'actuar aquest estiu a la Festa Major per mostrar el seu compromís amb "la situació que està patint el sector cultural". Amb aquest avançament els grups es comprometen a actuar a la Festa Major de l'any que ve.