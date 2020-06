El Banc dels Aliments de Girona subministra menjar a un 33% més de persones durant la pandèmia

El Banc dels Aliments de Girona està "desbordat" per l'increment de la demanda de menjar per a persones en situació de vulnerabilitat arran de la pandèmia. El president de l'entitat, Frederic Gómez, ha afirmat que la necessitat d'ajuda ha augmentat "molt" i de forma "molt ràpida" durant els darrers tres mesos. Abans de la crisi sanitària, distribuïen aliments a entitats que donaven cobertura a uns 31.000 beneficiaris. Ara, han arribat a fer arribar a menjar a unes 41.000 persones, un 33% més. Segons Gómez, la mateixa xifra que durant els pitjors moments de la crisi econòmica del 2008. El president remarca que, per ara, "menjar no en falta" però necessiten més voluntaris.

El tràfec als magatzems del Banc dels Aliments de Girona. Els voluntaris no paren d'anar amunt i avall per preparar els lots de menjar i carregar els vehicles d'entitats benèfiques que, una darrera l'altra, arriben a buscar menjar. Fruita, verdura, llegums, llet, carn. A la nau paral·lela, palets amb aliments que han arribat i que encara no han tingut ni temps d'obrir i classificar. "Estem desbordats", ha afirmat Gómez en una entrevista a l'ACN.

El Banc dels Aliments s'encarrega de distribuir menjar a entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. La xifra de persones a qui fan arribar aliments a través d'aquestes entitats s'ha disparat arran de la pandèmia. El president del Banc dels Aliments remarca que abans de la crisis sanitària donaven menjar a 84 entitats benèfiques que donaven cobertura a unes 31.000 persones. Ara, abasteixen 88 entitats (quatre de "nova creació") que arriben a entre 41.000 i 42.000 beneficiaris.

"Les xifres van canviant dia a dia", afirma Gómez. El president explica que aquesta xifra de persones en situació de vulnerabilitat que necessiten suport per completar la cistella de la compra és la mateixa que en els pitjors moments de l'anterior crisi econòmica. Però amb una diferència "molt significativa": "La rapidesa amb què això es produeix, durant l'anterior crisi vam arribar al topall en diferents any, ara en només dos o tres mesos".

Amb dades fins al 31 de maig, el Banc dels Aliments de Girona ha repartit aquest any un 50% més de menjar que en el mateix període de l'any passat. En concret, han mobilitzat 333 tones d'aliments quan el 2019 n'havien estat 216. Gómez calcula que sumant-hi les dues primeres setmanes de juny ja hauran superat les 400 tones i que surten dels magatzems de Girona unes 30 tones setmanals.

"Per ara, aliment no en manca", subratlla Frederic Gómez que avança, però, que veuen el futur amb cert "neguit". "Estem compliment amb les exigències de les diferents entitats, el dubte és què pot passar a partir d'ara, si aquesta situació de crisi degut a la pandèmia deriva en una crisi econòmica que incrementi molt l'atur", reflexiona el president del Banc dels Aliments. Gómez, a més, sosté que hi ha famílies a l'atur o que s'han quedat sense feina que, de moment, estan "tirant de reserves" però que es poden quedar sense font d'ingressos a curt o mitjà termini.



Necessiten més mans

Frederic Gómez ha detallat que estan "molt agraïts" de la feina dels voluntaris però afirma que necessiten més mans. Per la crisi sanitària, una vintena dels voluntaris del Banc dels Aliments s'han hagut de quedar a casa perquè eren de grups de risc, ja sigui per l'edat o per alguna malaltia. "Hem tingut sort i han vingut més voluntaris nous, però encara en fan falta més", afirma el president.

El Banc d'Aliments ha anat rebent tones de menjar i productes d'higiene. Segons concreta Gómez, a través del programa europeu per a les persones desafavorides però també per donacions d'escoles o restaurants que han hagut de tancar durant el confinament o de recaptes organitzats per superfícies comercials per iniciativa pròpia.

Aquesta setmana han començat a rebre productes frescos de proximitat en el marc de les ajudes que ha impulsat el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per a donar suport econòmic tant a productors com als sectors socials que més han notat els efectes econòmics de la pandèmia de coronavirus.

En la primera entrega, la Fundació ha rebut 6.000 enciams, 2.000 quilos de pomes i disset xais congelats provinents del sector agropecuari gironí. Esperen més lots de productes en els propers dies, com ara 10.000 iogurts la setmana vinent, arran del programa d'ajudes al qual la Generalitat ha destinat 4 MEUR.